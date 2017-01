Pescara ultimo? L'Inter pensa di girare Caprari a Sampdoria o Atalanta

Atalanta e Sampdoria su Gianluca Caprari, ora a Pescara, ma di proprietà dell’Inter. I nerazzurri, vista la situazione del Pescara, ultimo in classifica, puntano a portar via Caprari dall’Abruzzo e nelle scorse ore la società meneghina ha proposto il classe ’92 ad Atalanta e Sampdoria con la Dea nettamente in vantaggio, con il Chievo - inoltre - che si è inserito nelle ultime ore. L’Inter ha acquistato l'ex Roma la scorsa estate per 5 milioni di euro, battendo la concorrenza di Juve e Roma, parcheggiandolo poi in Abruzzo.

Il Pescara però non molla l'osso e chiede un indennizzo economico per lasciar partire a cuor leggero Caprari, che in stagione ha collezionato 4 reti e 1 assist nelle 20 presenze disputate con la maglia degli abruzzesi. Proprio oggi ci sarà un incontro, a margine di Inter-Pescara, tra l'agente del giocatore e le due società per capire il dà farsi sul classe '92.

Video - Pioli: "La competitività fa crescere il nostro livello" 01:57

