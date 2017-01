Pinilla is back: dopo due anni torna ufficialmente al Genoa

Aveva lasciato Genova l'8 gennaio 2015, vi fa ritorno un paio d'anni più tardi: Mauricio Pinilla è un nuovo giocatore del Genoa, che ha ufficializzato il suo acquisto dall'Atalanta con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Sarà dunque il cileno, che questa mattina aveva sostenuto e superato le visite mediche, a colmare il vuoto offensivo lasciato dalla partenza di Leonardo Pavoletti in direzione Napoli. Anche se rimane forte pure l'interesse del club rossoblù per l'ex livornese Miguel Borja, oggi all'Atletico Nacional, appena eletto miglior giocatore sudamericano del 2016.

Un gol in campionato

Pinilla lascia l'Atalanta dopo 24 mesi e un totale di 12 reti segnate in campionato. Una sola in quello in corso, nel quale è sceso in campo appena 4 volte per un totale di 157 minuti: il rigore del 2-1 all'Inter dello scorso 23 ottobre, quando sulla panchina della Beneamata sedeva ancora Frank de Boer. Senza spazio dopo l'esplosione di Petagna e in rapporti non idilliaci con Gian Piero Gasperini, con il quale aveva già avuto qualche problema proprio durante la sua prima avventura al Genoa, l'ex cagliaritano ha chiesto e ottenuto la cessione. Pinilla ha firmato per un anno e mezzo, mentre i liguri non pagheranno nulla all'Atalanta, che ha lasciato andare soprattutto per liberarsi di uno stipendio particolarmente ingombrante per una seconda scelta.

Il reclamo del Veracruz

E dire che il suo destino sembrava essere completamente diverso: era ormai fatta con il Veracruz, prima che la brusca frenata degli ultimi giorni mandasse tutto all'aria. Anche se la parola "fine" non è ancora scritta. Ieri il presidente del club messicano, Fidel Kuri, ha promesso battaglia in un'intervista al quotidiano cileno 'La Tercera': "Ho chiesto ai procuratori di Pinilla di rimandarmi il contratto che ho firmato in buona fede. C'era già un accordo, ma credo che loro stiano cercando di trarre un vantaggio con un'altra squadra". Ovvero il Genoa, che - rischio di carte bollate a parte - riabbraccia una vecchia conoscenza.

Anche Morosini e Beghetto

In mattinata, il Genoa aveva ufficializzato anche gli arrivi di Leonardo Morosini di Andrea Beghetto, entrambi acquisiti a titolo definitivo: l'ex bresciano indosserà la maglia numero 32, l'ex centrocampista della Spal (figlio d'arte: negli anni Novanta il padre Massimo giocò in A con la maglia del Vicenza di Guidolin) la numero 16. Innesti di prospettiva per una squadra che, come tradizione comanda, è una delle grandi protagoniste del mercato invernale.