Pioli: "Adesso Lazio e Juventus, dimostreremo che l'Inter può fare ancora meglio"

L’Inter manda in archivio anche la settima vittoria consecutiva in campionato (la nona complessiva) battendo 3-0 il Pescara. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo l’anticipo serale della 22esima giornata di Serie A.

Stefano Pioli (Inter): "Conta molto la vittoria e la prestazione. Abbiamo giocato contro un ottimo Pescara, che ci ha creato delle difficoltà. Ma abbiamo vinto meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo commesso qualche errore nella gestione della palla, però non si possono giocare 95’ a ritmi altissimi. La partita con la Juventus sarà molto importante per il nostro cammino in campionato, però quella di martedì in Coppa Italia è determinante perché è un dentro o fuori contro un avversario difficile come la Lazio. Poi, per domenica prossima, le motivazioni arriveranno da sole vista l’importanza della sfida. Stiamo facendo delle buone cose, ma sono sicuro che possiamo fare meglio. Tanti giocatori stanno rendendo molto, però il nostro massimo non è ancora stato raggiunto. Questo ci deve dare molta fiducia e ricordarci che tutto passa attraverso il lavoro. La chiave di volta è stata convincere i giocatori che, per il bene della squadra, bisogna mettere da parte l’egoismo e mettere le qualità che hanno a disposizione di tutti. Lo hanno fatto dal primo giorno, con la consapevolezza che non stessero rendendo per i valori che ha questa squadra. Dobbiamo essere sempre squadra, lavorare sempre tutti e metterci sempre a disposizione. I risultati ci stanno dando ragione. Abbiamo una buona base per poter costruire qualcosa per il futuro. Sono rimasto impressionato dalla voglia dei ragazzi di fare le cose nel modo giusto. Quando ci sono questi valori tecnici e morali, si può fare un ottimo lavoro. Poi siamo all’Inter, in una squadra che deve pensare a vincere e vincere non sarà facile. Ma abbiamo le potenzialità per giocarci ogni partita al massimo contro ogni avversario. Andiamo a Torino per fare il massimo, giocare alla pari e superare un avversario molto forte come la Juventus. Gabigol? Fa parte del gruppo in tutto e per tutto, è cresciuto tanto. Aveva bisogno di capire metodi di lavoro diversi e ambientarsi in una grande squadra”.

Eder (Inter): "Siamo sempre più consapevoli della nostra forza, del buon lavoro fatto negli ultimi mesi. Per continuare così, dobbiamo continuare a lavorare tanto. Nei singoli c’eravamo già, ma adesso ci siamo anche come squadra. Diamo tutto in campo, cercando di rispettare le consegne del mister. Possiamo raggiungere obiettivi importanti. Pioli da quando è arrivato ci ha detto che siamo dei grandi giocatori, ma che dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro. Penso che se la squadra fa bene, anche i singoli fanno bene. L’assist di Icardi, un attaccante che segna tanto, lo prova. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. C’è ancora della strada da fare, ma il nostro obiettivo è la Champions. Siamo pronti per la Juve. Li rispettiamo per quello che hanno fatto sinora, noi però andiamo là per fare la nostra partita”.

Massimo Oddo (Pescara): "Contro l’Inter era una lotta impari, ma i ragazzi hanno dato tutto. La filosofia è la stessa che ci ha permesso di vincere il campionato l’anno scorso. Dobbiamo provare a giocare a calcio e ottenere risultati attraverso il gioco. Non mi sono arrabbiato oggi per la sconfitta, ma perché abbiamo protestato in un’azione, non siamo rientrati e abbiamo subito gol. Possiamo sbagliare, ma non possiamo mancare d’attenzione nelle piccole situazioni. Abbiamo protestato quando ci hanno annullato giustamente il gol sullo 0-0 e sul contropiede abbiamo incassato la rete di D’Ambrosio”.