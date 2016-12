Pioli: "Ci siamo: questa Inter ha un'anima". Inzaghi: "Male nella ripresa"

L’Inter chiude il 2016 vincendo la terza partita consecutiva con uno splendido 3-0 inflitto alla Lazio. Ecco tutte le dichiarazioni dopo l’anticpo del mercoledì della 18esima giornata di Serie A.

Mauro Icardi (Inter): “Stiamo lavorando molto bene e adesso non dobbiamo buttare via quanto fatto sinora. Dopo le feste dobbiamo ripartire alla grande, molte volte abbiamo rovinato tutto una volta ripartito il campionato. Mi auguro che possa essere un 2017 diverso, ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo. È stata una buona partita per tutti, non soltanto per me che ho segnato. La strada giusta per la Champions? Andiamoci piano, ma continuiamo a scalare delle posizioni in classifica".

Stefano Pioli (Inter): "Stasera oltre al risultato ho visto anche un ottimo gioco. Ci siamo, abbiamo un'anima. Siamo una grande squadra, un grande ambiente, una grande società. Vogliamo solo giocatori contenti di questo ed orgogliosi. Ero sicuro della prestazione di Kondogbia e Banega, sono soddisfatto. Da Gabigol vorrei vedere giocate più concrete. Sapevamo che loro potevano aver difficoltà con dei giocatori ai lati di Biglia, abbiamo trovato questa soluzione con Candreva a volte più accentrato. La squadra si è aiutata, si è sacrificata, ha stretto i denti. La Lazio è forte nel primo tempo, lo dicono i numeri, poi siamo venuti fuori nel secondo. La nostra è una squadra di qualità, ma si sa che non basta per vincere le partite. C'è tanto da lavorare, dobbiamo migliorare, ma c'è una buona base su cui costruire qualcosa di buono. Sosta? Mi sarebbe piaciuto cavalcare questo momento, c'è l'entusiasmo giusto. Vuol dire che passeremo un Natale sereno, ma gennaio sarà decisivo per il futuro."

Simone Inzaghi (Lazio): “Perdere è una cosa che può capitare, specie in partite del genere. Però ci sono cose da rivedere, come l’atteggiamento con cui abbiamo iniziato il secondo tempo. Avevo programmato di fare una partita del genere. Siamo stati bravissimi noi nel primo tempo a gestire la palla e ripartire, avremmo meritato di più. L’Inter è stata brava a restare in partita, soffrire e poi vincere grazie a degli episodi. Abbiamo preso 3 gol nei primi tempi, 16-17 nei secondi. È un dato di cui tener conto e da approfondire, altrimenti non faremo mai il salto di qualità. Dobbiamo crescere, difendere la classifica dai ritorni delle tante squadre costruite bene che sono alle nostre spalle. Ma se riusciremo a giocare come nel primo tempo tutto sarà possibile. Gli attaccanti hanno sempre fatto gol e torneranno a fare gol”.