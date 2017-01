Pioli: "Col Palermo serve maturità: sul mercato mi aspetto altre uscite"

A caccia dell’ottava meraviglia. Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Palermo, cerca l’ottava vittoria consecutiva per proseguire il momento d’oro e continuare a coltivare ambizioni di terzo posto. La trasferta al Barbera, all’apparenza, non sembra l’impegno più proibitivo per i nerazzurri ma il tecnico non si fida e chiede alla squadra di tenere la concentrazione alta…

" Affrontiamo una squadra è in difficoltà ma che ha qualità, giocatori esperti e avrà voglia di dimostrare di essere alla nostra altezza. Noi dovremo essere al massimo. Ho sempre battuto le mie ex squadre finora da quando sono all’Inter? Per quanto mi riguarda vuol dire che ho fatto esperienze che mi hanno permesso di crescere e ora sono alla maturità giusta. Per me pensare in grande significa lavorare bene tutti i giorni. Il mercato? Gli obiettivi miei e della società sono chiari. Volevamo un centrocampista ed è arrivato un signor giocatore. Probabile che ci siano altre uscite. Ne aspetto altre? Sì… "

Contento di avere una rosa abbondante, da Perisic e Gagliardini mi aspetto…

La Coppa Italia ha testimoniato che l’Inter ha una rosa ricca di alternative: forse fin troppo lunga per una squadra che è in corsa solo per campionato e Coppa Italia. Pioli però non teme per eventuali malumori…

" La competitività quotidiana è una grande arma. Poi sanno che undici iniziano ma gli altri possono cambiare la partita. La squadra ha gli atteggiamenti giusti, sappiamo il lavoro che stiamo facendo ma anche che siamo passati da vittorie sofferte. Dobbiamo essere pronti domenica. Gagliardini? Mi ha impressionato la semplicità e la serenità con cui è entrato, ha dimostrato grande personalità, di capire i nostri concetti. Ci ha dato ciò che ci aspettavamo, lo abbiamo acquistato per questo. Domenica vedremo, abbiamo speso tanto nelle prime due partite. Dovrò essere bravo a scegliere bene, la squadra deve garantire intensità. Perisic in crescita? Ho detto e ripeto che dai grandi giocatori bisogna aspettarsi tanto. Ivan ha tutte le qualità per essere un giocatore determinante, lo sta facendo. Come lui tutta la squadra, dobbiamo sapere quali sono gli atteggiamenti, la voglia e la generosità che ci danno dei vantaggi. Poi bisogna sempre migliorare, ci aspetta una partita complicata su un campo non facile. Dobbiamo essere preparati al massimo. "