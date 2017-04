Pioli e una domenica da dentro o fuori, per la stagione dell'Inter e per il suo futuro

Stefano Pioli, ne è consapevole lui stesso, si gioca molto domenica sera contro il Napoli. In primis perché avrà molti occhi puntati addosso, specialmente quelli del patron Zhang Jindong, sia in vista del finale di stagione che in ottica futura. La sua permanenza, che fino almeno a cinque giornate fa sembrava pressoché scontata, ora è in dubbio dopo il crollo verticale della sua squadra. Una discontinuità che ha messo in dubbio la permanenza del tecnico parmense, che pure aveva fatto davvero bene nei suoi primi mesi in nerazzurro. Certo è che la stagione dell’Inter è stata movimentata, tribolata, e l’operato di un allenatore come Pioli andrebbe valutato al netto di tante situazioni e cambiamenti che di certo non hanno favorito la squadra.

Resta il fatto che, con Zhang in tribuna domenica, e con i sogni Conte, Spalletti e Simeone sempre in cima alla lista dei prescelti, Pioli dovrebbe dare una sterzata importante nel finale di stagione e cercare finalmente risposte dai suoi giocatori, per riscattare diverse prestazioni recenti poco edificanti. L’Inter si gioca il sesto posto con i cugini del Milan e con la Fiorentina in vertiginosa rimonta, visto e considerato che Juventus e Lazio sono già sicure, o quasi, di avere un posto in Europa. Quindi non tutto è da gettare, nonostante la delusione per ciò che poteva essere e non è stato, ed una qualificazione in Europa League è ancora raggiungibile. Ed il pubblico nerazzurro ancora ci crede, senza dubbio, e proprio per questo San Siro sarà praticamente esaurito. La squadra, da martedì, è in ritiro punitivo alla Pinetina ma già oggi lo stesso Pioli ha voluto concedere ai suoi ragazzi un pomeriggio di riposo dopo due giorni intensi di allenamenti.

Domenica Pioli si gioca molto anche perché fino ad oggi, negli scontri diretti durante la sua gestione, l’Inter non ha mai convinto perché non ha mai dimostrato continuità, nonostante alcuni guizzi importanti e di buon auspicio, in partenza. Due pareggi nel derby, il primo acciuffatto all’ultimo ed il secondo imposto sempre nel recupero dal gol di Zapata, una vittoria con la Fiorentina (4-3), una netta con la Lazio (3-0), ed una lunga serie di sconfitte: Napoli, Juventus, Roma e Fiorentina. E la sfida interna con il Napoli diventa per questo un crocevia da non sbagliare in nessun caso perché, per questa Inter, la qualificazione in Europa deve essere un obiettivo minimo. Con un Icardi così, a maggior ragione.