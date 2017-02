Pioli: "Inter, grande reazione dopo una settimana difficile"

L’Inter torna al successo dopo il ko di Torino e si rimette in marcia per l’obiettivo Champions League. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il 2-0 inflitto all’Empoli.

Stefano Pioli (Inter): “Dobbiamo cercare di motivarci e di restare attaccati alle nostre ambizioni. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario non facile, potevamo concedere qualcosa in meno il risultato è importante. Era importante reagire dopo una settimana complicata e sono contento. L’Empoli è una squadra che fraseggia molto, noi in mezzo a volte abbiamo concesso il corridoio centrale anche se con tre centrali difensivi a volte te lo puoi permettere. Sappiamo che percorso dobbiamo fare, sarà difficilissimo ma noi vogliamo continuare a pensare di vincerle tutte da qui alla fine e vogliamo dare sempre il massimo perché stiamo diventando una squadra competitiva. Gagliardini? E' sotto gli occhi di tutti con quale semplicità e personalità si è inserito nel gruppo, dandoci subito un contributo positivo. Ma il leader deve diventare il nostro principio di gioco e il nostro lavoro quotidiano. Se sarà così allora poi riusciremo a essere sempre squadra. Per chi tiferò tra Lazio e Milan? Io tifo Inter perché i nostri risultati dipendono da noi stessi. Vedrò la partita, tra due squadre che stanno giocando molto bene".

Antonio Candreva (Inter): “Questa è vittoria è la risposta migliore da dare, il campo è quello che parla. È stata una prestazione positiva, abbiamo fatto un’ottima gara. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, vogliamo arrivare in Champions League, mancano delle partite e proveremo a vincerle tutte. Perisic e Icardi sono duegiocatori importantissimi per noi. Oggi abbiamo dato la dimostrazione di essere un grande gruppo con una prova super positiva. La Roma? Prima c’è Bologna, già da martedì penseremo alla partita di domenica. Dopo quella di Bologna penseremo alla Roma”.