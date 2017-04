Pioli interrompe il ritiro punitivo e concede ai suoi un pomeriggio libero, e sabato arriva Zhang

La “clausura” imposta ai giocatori verrà interrotta oggi per qualche ora d’aria. Stefano Pioli ha deciso di interrompere per qualche ora il ritiro punitivo dettato nei giorni scorsi dalla società per concedere ai suoi giocatori un pomeriggio premio, così spiegato: “I ragazzi hanno lavorato al massimo nelle ultime 48 ore e meritano qualche ora da trascorrere a casa. Nei prossimi giorni lavoreremo moltissimo concentrandoci in maniera esclusiva sulla tattica per il match con il Napoli". Un pomeriggio fuori da Appiano Gentile, e poi da questa sera di nuovo tutti sotto lo stesso tetto. Una decisione particolare, che spiazza un po’, specialmente dopo le forti e decise dichiarazioni della società, attraverso quel comunicato di lunedì 24 aprile: "Il modo in cui è maturata la sconfitta in casa della Fiorentina è stato inaccettabile per i nostri tifosi, sia in Italia che all'estero, e siamo intenzionati a far sì che questo non si verifichi più. I calciatori, inoltre, sono chiamati a rappresentare i colori nerazzurri con orgoglio e onore, come si addice alla storia e alla tradizione di questo grande Club". Parole molto forti che sembravano fare da anteprima ad una settimana intensa, in un clima non particolarmente sereno in casa nerazzurra: ecco che invece la decisione di Pioli, dettata dalla buona lena della squadra negli allenamenti, lascia un po’ di sorpresa, specialmente in previsione dell’arrivo del patron Zhang e specialmente per ciò che doveva essere questo ritiro punitivo in vista di Inter-Napoli. In caso di sconfitta con i partenpoei, non è escluso che Pioli possa essere esonerato.

In arrivo Zhang Jindong

Con ogni probabilità, sabato Zhang Jindong atterrerà a Milano, per assistere a Inter-Napoli ma non solo. Il proprietario incontrerà Stefano Pioli ed anche i giocatori alla vigilia della partita. Non solo, nell’agenta dell’azionista di maggioranza è segnata anche una riunione a cui parteciperanno tutti i manager della società nerazzurra, per fare un punto sul presente e per impostare le linee guida del futuro. Da questo meeting dovrebbe uscire il nome del prossimo amministratore delegato nerazzurro, ed è probabile che si discuta anche del futuro di Stefano Pioli, che traballa dopo queste ultime prestazioni insufficienti.