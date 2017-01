Pioli: "Io psicologo? Non ci sono solo tecnica e tattica"

"Io psicologo dell'Inter? La psiche deve farla da padrona nel calcio, non ci sono solo tecnica e tattica. Quando i giocatori sono consapevoli dei propri mezzi, si possono superare le difficoltà che si possono incontrare in partita. È sempre una questione di testa e di volere le cose. L'approccio al lavoro, alla gara e l'atteggiamento del giocatore sono l'aspetto più difficile che un giocatore deve affrontare". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, su 'Radio anch'io sport' su Radio 1 Rai, dopo le sei vittorie consecutive in campionato.

"Se ho pensato alla possibilità che Diego Pablo Simeone possa venire all'Inter? Con tutta onestà e sincerità, zero. So benissimo che sto allenando una grande squadra e tanti allenatori vorrebbero essere al mio posto. Spero che i risultati alla fine dell'anno siano a nostro favore. Io sono determinato e concentrato", ha proseguito.

"La Coppa Italia è un obiettivo sicuramente, ma va inserito nel discorso del campionato che ci vede di grande rincorsa. C'è grande serietà e grande ambizione. Con quattro partite bene si può giocare per vincere in Coppa Italia. L'Inter deve partecipare per vincere, fa parte della sua storia, del suo presente e farà parte del suo futuro - ha aggiunto - Un voto alla prima Inter? I voti li lascio ai giornalisti. Abbiamo cominciato un percorso che finirà il 28 maggio. Sappiamo che siamo in ritardo, dobbiamo soltanto allenarci e provare a vincere più partite possibili. Non penso che sia oggi il tempo per tirare le somme e dare giudizi. Conosciamo anche le qualità delle squadre che ci precedono". A chi gli chiedeva se l'Inter, oggi quinta, sarà in corsa per la Champions, il mister nerazzurro ha risposto: "Credo che stiamo vivendo un positivo, questo è sotto gli occhi di tutti. Da qui a parlare di Champions ce ne passa. Dobbiamo pensare partita per partita", ha aggiunto. "Le prime tre stanno facendo un grandissimo campionato e in questo momento ci stiamo accodando anche noi. Juve, Roma e Napoli in questo momento sono più accreditate".

"La Juve votata all'attacco di ieri con la Lazio? Allegri è un grande allenatore. Gli allenatori hanno in mano alla situazione, sentono il polso della squadra e sanno quando forzare e fare delle scelte che possono sembrare strane. Questo è un altro di quei segnali che quando c'è disponibilità, i giocatori di qualità possono giocare tutti. La Juve è fortissima, ha un grandissimo potenziale ma, pur essendo una squadre fortissima, non è imbattibile". ha concluso.