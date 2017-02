Pioli: “Juve-Inter? Il mio pensiero l’ho espresso a Torino. Torneremo a vincere, è inevitabile”

" "Abbiamo pensato solamente al campo, abbiamo chiuso immediatamente quella che è stata la partita di domenica, il risultato e gli episodi". "

Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli vuole mettersi alle spalle le polemiche scoppiate dopo la gara persa con la Juventus, a due giorni dalla sfida con l'Empoli e non accetta di fomentare il teatrino di stilettate e dichiarazioni al veleno che hanno riguardato le due fazioni e i dirigenti juventini:

" "Non è la prima volta che succede questo quando si tratta di due società così gloriose. Quello che dovevo dire l'ho detto a fine partita, per me è finita lì, il giorno dopo abbiamo pensato solamente all'Empoli. Partita decisa dagli errori arbitrali? Non ho riguardo i filmati, vivo di sensazioni durante la gara e quelle sono ancora la mie valutazioni. Di certo c’è che da Torino ci siamo portati via una prestazione che ci deve dare forza e convinzione per ripartire velocemente e che è inevitabile che l’Inter tornerà a vincere qualcosa di importante. "

"Icardi non è insostituibile. Gabigol dal primo minuto? Ho anche Eder, Palacio e Pinamonti..."

Secondo l'ex allenatore della Lazio l'Inter deve ripartire da una "prestazione all'altezza contro una squadra molto forte" e dalla "certezza che il nostro lavoro sta producendo buoni risultati e che piccole cose nelle partite possono determinare il risultato. Ogni pallone può essere decisivo, non possiamo permetterci di essere disattenti o poco determinati". Anche perché "una squadra che ha girato a 33 punti e vuole arrivare tra le prime tre sa che deve fare tantissimi punti, e per riuscirci serve una prestazione sempre massimale".

Tra gli spunti di maggiore interesse di questo match c’è indubbiamente vedere come l’Inter si comporterà senza tre pedine fondamentali come Icardi, Perisic e Brozovic: "Che Mauro sia un giocatore importante non ci sono dubbi, ma così come lo sono Perisic e Brozovic. Sono occasioni che dobbiamo cogliere per dimostrare che siamo squadra. Non è vero che Icardi non ha sostituti ho tante soluzioni da poter schierare, da Palacio a Eder a Pinamonti e Gabigol". Pioli è convinto che i suoi ragazzi abbiano archiviato la sconfitta di Torino. "Ho visto una squadra motivata e determinata, decisa a ripartire, sapendo che ha avuto una settimana particolare con due sconfitte ma consapevole di avere tutte le qualità per tornare a vincere già domenica. L'Empoli? Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari, gioca un buon calcio da tre anni ma noi abbiamo voglia di far bene".