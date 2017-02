Pioli: "La Roma? Ho in testa solo il Bologna"

"Ci sono tre punti in palio e dobbiamo fare di tutto per prenderli. E' una partita che vale tanto per noi, dobbiamo mettere in campo la miglior formazione possibile". Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli ha presentato così in conferenza stampa la trasferta di domenica alle 12.30 con il Bologna. "E' vero che arriva da due sconfitte casalinghe ma quasi tutta la classifica il Bologna l'ha costruita tra le mura amiche - ha aggiunto - Sarà un avversario difficile per noi. Ci stiamo preparando per giocare la miglior partita possibile".

Contro i felsinei Pioli potrebbe ritrovare Ever Banega in mezzo al campo. "Si è allenato con la squadra, se anche domani non avrà problemi sarà disponibile - ha rivelato - La sua posizione in campo? E' un giocatore più portato a giocare nella metà campo avversaria piuttosto che nella nostra. E' abile a giocare tra le linee, a mandare in gol i compagni e a farsi trovare smarcato". L'allenatore nerazzurro non ha sciolto i dubbi sulla difesa a tre o a quattro. "Stiamo trovando una buona solidità con entrambi i sistemi di gioco - ha ammesso - Quando avremo noi la palla ci schiereremo in un modo, quando l'avranno i nostri avversari andremo sulle loro posizioni".

"La gara con la Roma vero snodo della stagione? Lo sono tutte le partite e i singoli allenamenti. Lavoriamo insieme solo da tre mesi e mezzo, è inevitabile che ci siano situazioni in cui dobbiamo crescere e migliorare". Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli non pensa al big match di Serie Acontro i giallorossi, in programma tra dieci giorni. Prima infatti c'è la partita contro la sua ex squadra, il Bologna. "Domenica saremo avversari ma la stima reciproca rimane - ha aggiunto - Noi dovremo pensare a fare il massimo e vincere la partita. Dovremo giocare una gara molto pulita dal punto di vista tecnico cercando di giocare un calcio semplice ma efficace".