Pioli: "Questa squadra ci crede fino alla fine, Gabigol offrirà una cena per il suo primo gol"

Nove vittorie nelle ultime 10 giornate: l’ultima arrivata senza Icardi ma grazie al primo preziosissimo gol di Gabigol, ex oggetto misterioso ma da oggi una risorsa in più per questa Inter, che non brilla ma passa a Bologna, e resta aggrappata al treno Champions League. Davanti Juventus, Roma e Napoli viaggiano alla grande ma l’Inter c’è e domenica contro i giallorossi c’è la chance per rosicchiare qualche punto e vedere davvero se credere nel terzo posto è utopico oppure no.

Stefano Pioli (Allenatore Inter): “Siamo una squadra che ci crede fino alla fine, è il sunto della partita. Abbiamo faticato, ci è mancato il ritmo e l'avversario si è chiuso molto bene. Però la squadra ci crede, lotta e alla fine è arrivata l'occasione giusta. L'unico sentimento al momento è la soddisfazione per il lavoro svolto, nel vedere i miei giocatori che ci danno. Dobbiamo insistere, oggi non abbiamo fatto niente, 9 vittorie su 10 sono tanta roba ma gli altri corrono forte e noi non possiamo fare altro che provare anche se sarà difficile tenere certi ritmi. La difesa? Ci stiamo lavorando, ci sono tante cose su cui possiamo migliorare ma grazie alla disponibilità dei giocatori possiamo farcela. La gara di Eder? Oggi è stata dura per i nostri tra le linee, specie Eder e Perisic, perché la manovra è stata lenta. Bene sulle fasce, meno nella zona di rifinitura. Ma ha lavorato tanto, ha avuto un'occasione e si è inserito bene. Gabigol offrirà una cena brasiliana per il gol? Così dicevano nello spogliatoio, se c'è questa possibilità va bene. A parte gli scherzi, sono contento per lui, sta lavorando tanto dopo aver sofferto un inizio tribolato. E’ normale per un giovane che arriva da fuori faticare, adesso si sta togliendo delle soddisfazioni. Ma il merito va a tutta la squadra".

Samir Handanovic (Portiere Inter): “Ogni vittoria è importante. Oggi non eravamo brillanti come al solito, ce ne siamo accorti e di conseguenza questa vittoria conta ancora di più. Ora la sfida con la Roma acquista maggiore senso, siamo pronti. Qualcosa in questa squadra è cambiato, specialmente in difesa nel campionato italiano vince chi subisce meno gol. Non è importante chi segna, ma che l’Inter vinca”.