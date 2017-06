Pioli: "Qui chiudo un ciclo: voglio una squadra che onori la maglia della Fiorentina"

" Qualcuno ha scritto che sono un allenatore girovago che non ha mai vinto. Mi piacerebbe smentirli e vincere proprio qui, con la Fiorentina. "

Stefano Pioli si è presentato così nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina. "Spero che la mia faccia riesca a esprimere la felicità che ho dentro", ha esordito un raggiante Pioli. L'approdo sulla panchina viola "è una situazione che ho sempre sperato che accadesse: si chiude un cerchio perché la mia parentesi da calciatore qui è stata la più importante", ha confessato il neo tecnico viola, che dal '89 al '95 indossò la casacca della Fiorentina diventando anche capitano.

L'addio all'Inter

Sulla fine dell'avventura sulla panchina dell'Inter, Pioli non si è dilungato. "Non ho nessun rimpianto - ha detto - e ho dato il massimo: per quattro mesi tutto bene e poi due mesi negativi. È un'esperienza che mi ha lasciato convinzioni e motivazioni forti".

Una squadra con entusiasmo

Obiettivo di Pioli sarà in primo luogo riportare l'entusiasmo. È questo che gli ha chiesto la proprietà. Il tecnico viola punta sul lavoro e sulle motivazioni. "Il nostro budget - ha sottolineato - non è come quello di altre squadre che possono spendere molto di più. Servirà lavoro di qualità e dovremo sempre dare di più delle nostre possibilità".

Una maglia che va onorata

Pioli inizierà subito a parlare con i giocatori della rosa. Vuole ragazzi orgogliosi di indossare la maglia "e che la onorino", e pretende che le cose siano chiare per tutti entro la partenza per il ritiro. Il messaggio è per quei giocatori, in primis Bernardeschi, ancora incerti sulle scelte future. La Fiorentina di Pioli sarà più giovane e possibilmente "con più giocatori italiani". Il sistema di gioco il 4-2-3-1. Un modulo, però, "aperto a altre soluzioni ", ha specificato Pioli, che sui singoli non si esprime prima di averli conosciuti in campo. L'avventura è iniziata. Il primo traguardo sarà riportare entusiasmo a Firenze e la gente viola, proprietà con presa, allo stadio.

Il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino e il ds Carlos Freitas presentano Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, Serie A 2017-18 (LaPresse)LaPresse

Parla Corvino: "Pioli è l'uomo giusto per noi. Ora aspettiamo una risposta da Bernardeschi"

Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è poi intervenuto per commentare l'ingaggio di Pioli e la situazione di Federico Bernardeschi, uno degli uomini-mercato dell'estate viola.

"Dovevamo fare delle scelte e le abbiamo fatte tenendo conto di considerazioni per noi importanti: volevamo un italiano, un tecnico che non vedesse la Fiorentina come un passaggio. Quando abbiamo pensato a Stefano Pioli è stata una scelta condivisa da tutti. Con Bernardeschi ci siamo incontrati in tempi non sospetti, un paio di mesi fa, e gli abbiamo formulato la nostra proposta che va oltre le nostre possibilità. Siamo contenti di averlo fatto per un calciatore nato e cresciuto con noi. Aspettiamo da tempo una risposta, che non sta ancora arrivando. Siamo comunque fiduciosi perché il ragazzo ha sempre manifestato la volontà di restare con noi".