Pioli: "Sto bene, mai pensato alle dimissioni"

Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli non ha mai pensato a dimettersi dopo le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro partite di campionato. "Io sto bene, lo sono sempre stato. Non ho mai pensato alle dimissioni, si sono perse troppe energie a parlare del mio futuro e poco del presente dell'Inter", ha sottolineato l'ex allenatore della Lazio alla vigilia della sfida con il Napoli. "Dobbiamo dimostrare da domani sera fino a fine campionato di che pasta siamo fatti - ha aggiunto in conferenza stampa - Per costruire un buon futuro dobbiamo lavorare sul presente, Zhang è sempre stato di grande stimolo per la squadra e lo incontrerò domani dopo la partita".

Pretendo che i ragazzi diano il massimo

"Una partita come Inter-Napoli deve essere di grande stimolo per i giocatori. Io pretendo che diano il massimo. Nelle ultime gare ci è mancata un po' di concretezza. Loro hanno grande qualità e possono far male, sarebbe grave non mantenere altissima l'attenzione. La distanza in classifica è ampia, il Napoli ha grande qualità e organizzazione. Lavorano insieme da quasi due anni e sono stati fatti innesti mirati per portare avanti il progetto tecnico dell'allenatore. Dobbiamo dimostrare che abbiamo valori per giocare alla pari con i nostri avversari.

Giocatori consapevoli di aver commesso errori

Il ritiro? In settimana ho visto l'attenzione giusta per superare il momento delicato, abbiamo avuto incontri collettivi e singoli e abbiamo capito come stare dentro la partita con grande determinazione per tutta la durata dell'incontro. Per tutta la settimana ho allenato un gruppo di giocatori consapevoli di aver commesso errori. Sanno che serve più attenzione e lucidità. Siamo tutti responsabili del momento negativo come lo eravamo di quello positivo. Siamo una famiglia e stiamo dando il massimo per uscire da questa situazione.