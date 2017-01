Pioli: "Testa al Pescara non alla Juventus: se Napoli e Roma sbagliano dobbiamo essere pronti"

"Siamo concentrati solo su Inter-Pescara, vogliamo continuare la nostra striscia positiva". Stefano Pioli come di consueto a 48 ore dall’impegno in campionato parla con la stampa spiegando le insidie di una partita che non sembra averne. Il Pescara ha vinto l’unica partita stagionale, a tavolo un girone fa e naviga nei bassifondi della classifica, ma il tecnico emiliano non si fida e chiede al suo gruppo di lavorare per cogliere la settima vittoria consecutiva in campionato e presentare allo Stadium contro la Juventus con il morale a mille:

" Chi insegue sa che il proprio destino non dipende solamente da sé stesso ma anche da quello che faranno davanti. Chiaro che è una settimana interessante e stimolate, ci stiamo preparando per farci trovare pronti. Il Pescara è un avversario che ha raccolto meno di quello che meritava, sarà una partita piena di insidie. Dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre partite, da qui al 28 maggio dobbiamo vincere più gare possibili per rimontare in classifica e cercare di far diventare determinanti gli scontri diretti, ricordando che Roma e Napoli verranno a San Siro. So di allenare una squadra forte, con grandi giocatori che hanno capito quanto sia necessario sacrificarsi, aiutarsi e lavorare in un certo modo, una squadra che ogni partita può giocarsela per cercare di vincere. "

Murillo alle prese con l’influenza, c’è Medel in difesa?

A livello di formazione, Pioli dovrebbe fare pochi cambi rispetto all’undici sceso in campo a Palermo: una delle novità potrebbe essere l’impiego di Medel al posto di Murillo, che da qualche giorno è costretto a letto causa influenza…

" Murillo è alle prese con una sindrome influenzale, vediamo domani, se starà bene sarà disponibile. Nagatomo? Con la squalifica di Ansaldi ci sono Nagatomo e Santon disponibili. La Juventus? Per il momento ho guardato solo il Pescara, sono concentrato su questa partita, non pensiamo ad altro" "