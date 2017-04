Pioli: "Toccato il fondo", Icardi: "Ci manca cattiveria, se pagasse solo Pioli sarebbe ingiusto"

Pazza Inter nel bene e nel male: in vantaggio per 2-1 alla fine del primo tempo, la squadra di Pioli viene sconfitta per 5-4 dalla Fiorentina al Franchi al termine di una partita da cuori forti con attacchi scatenati e difese da incubo. Non è bastata una tripletta di Icardi che raggiunge quota 24 gol in campionato, i viola portano a casa i tre punti grazie alle doppiette di Vecino e Babacar. Per l’Inter si tratta della quarta gara senza vittorie e Pioli e i calciatori finiscono inevitabilmente sul banco degli imputati.

Stefano Pioli

" E’ chiaro che dovevamo fare valutazioni nello spogliatoio coi dirigenti e capire perché nel secondo tempo è successo quello che è successo. Purtroppo quella del secondo tempo non è la mia squadra, anche nel derby all’ultimo calcio d’angolo aveva giocato con un certo spirito. Oggi c’è stato un black out inspiegabile. Abbiamo 5 partite per finire al meglio. Prestazione troppo brutta per essere vera. Io sono responsabile degli ultimi risultati così come i giocatori. Dall’Atalanta in poi abbiamo commesso errori che non ci appartenevamo, a livello mentale quando è svanito il sogno terzo posto: l’abbiamo pagata. Oggi abbiamo toccato il fondo certamente e abbiamo 5 partite per risalire. Un mese fa ero un ottimo allenatore, oggi non lo sono più. Abbiamo 5 partite per recuperare la credibilità e la faccia. Facciamo parte di una società prestigiosa, stasera è stata la peggiore prestazione della nostra stagione. Sembra un momento in cui non sappiamo sacrificarci e restare compatti quando vengono fuori le difficoltà. Questo non è tollerabile. "

Mauro Icardi

" Abbiamo disputato un secondo tempo che non è da Inter: prendere 4 gol in 15' non è tollerabile per una grande squadra come penso sia l'Inter. Se pagherà Pioli a fine stagione sarà giusto? Paga sempre l’allenatore però secondo me non so se sarebbe una cosa giusta, Pioli in pochi mesi ci ha dato tanto ma ora ci sta andando male. Spiegazioni non ne abbiamo trovate, dobbiamo correggere gli errori. Dobbiamo essere più cattivi e non possiamo permetterci di fare queste figure che vanno avanti da più di un mese. Siamo dispiaciuti perché coi giocatori che abbiamo: meritiamo almeno di giocare l’Europa League. Mancano cinque partite e fino al 28 maggio dobbiamo provarci e mettere più cattiveria tutti. "

Paulo Sousa

" Abbiamo fatto una bella partita, tra due squadre che hanno provato a vincere. Alla fine credo che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria, per la rimonta dopo lo svantaggio della prima frazione. Bernardeschi era dispiaciuto per il rigore, ma non l’ho cambiato per quello avevo semplicemente bisogno di un giocatore più fresco. Io più silenzioso in panchina? Solo perché ho un po’ di febbre, non ci sono altre spiegazioni. Obiettivo Europa? Noi lavoriamo sempre per migliorare, lo facciamo dall?inizio del campionato e vogliamo farlo fino all'ultima partita. Se potevamo fare di più? Noi cerchiamo di vincere ogni partita: ogni tanto ci riusciamo, altre no, ma questo deve essere l’atteggiamento. Federico è maturo, è cresciuto molto ma deve ancora farlo: migliorerà sempre. "