Più veloce della luce, Deulofeu s'è preso il Milan sulla strada del falso nove

Da Doha a Bologna, Mario Pasalic è destinato a segnare i gol più importanti della stagione rossonera, rinunciando però a certe copertine per un’espressione non proprio glamour e quel suo modo di giocare un po' "oscuro". In Qatar fu un’altra celebrazione di Donnarumma e niente sarebbe cambiato se la partita di Bologna, nove contro undici, fosse finita a reti bianche. Oggi invece è il giorno di Gerard Dulofeu, Si deve fare (proprio così), catalano scuola Masia, classe 1994, maglia numero 7 e talento da vendere.

Cometa Barcellona, nero Everton

Si diceva fosse il nuovo Messi - voci che, come sempre, fanno male - per una scalata da enfant prodige nella palestra blaugrana, i numeri da craque col Barcellona-B e il debutto in prima squadra, sia in Liga che in Champions League, a 17 anni. Capitano e primatista della Nazionale spagnola Under-21, due storie, e appena 11 gol, in contrasto tra Siviglia ed Everton fino alla rottura con Koeman e il quarto prestito al Milan, tormentone di un mercato a chilometro zero. Il diritto di “recompra” del Barcellona scade a giugno: Geri ha acceso la miccia al Dall’Ara con una di quelle giocate impossibili da dimenticare.

2017, Gerard Deulofeu, Domenico Maietta, Bologna-Milan, AFPAFP

Rumble in Bologna: tutti dietro e palla a Geri

Perché l’ultima mezz’ora di Bologna-Milan è diventata Deulofeu contro tutti e Geri, come un ardito incursore del genio, ha fatto brillare le linee nemiche. In progressione palla al piede, calciando in porta da corner (stavolta traversa; in Spagna, contro l’Almeria, fu gol olimpico) e infine tracciando la rete di Pasalic: dribbling secco su Maietta, tunnel a Krafth e apriti cielo. Il Milan riparte da un sette biondo che non è Messi e nemmeno Shevchenko, ma di cui la squadra aveva bisogno per uscire dal baratro di una crisi nettissima e nel suo momento peggiore: nove contro undici, senza difesa titolare, senza centravanti. Fuoco alle polveri.

Svolta Udine: da vice Suso a vicario Bonaventura

L’exploit di Deulofeu scatena i primi dibattiti di natura tattica nel bel paese dei bar e dei commissari tecnici, giornalisti compresi. L’esterno spagnolo è stato scelto per far rifiatare gli esterni d’attacco - senza cambi nel girone d’andata per la flessione di Niang e l’impotenza di Honda - ma concomitante il suo debutto a Udine, s’infortuna Bonaventura e senza Jack, Geri deve completare l’attacco rossonero in presidio di sinistra, Suso a destra e Bacca punta. In direzione ostinata e contraria, Deulofeu gioca una partita palla al piede contro la Sampdoria, centra un palo e punta sempre l’uomo ma con Bacca (suo compagno già a Siviglia) manca l’intesa, il Milan perde e la gente mormora.

Gerard Deulofeu (AC Milan) – PUB NOT IN ITAImago

Falso nueve: come Mertens nel Napoli?

A Bologna, per l’eccezionalità dell’impegno di recupero, potrebbe anche giocare Ocampos al posto del catalano, invece Montella conferma il tridente ma la partita del Dall’Ara, fuori Romagnoli, espulsi Paletta e Kucka, diventa un martirio. Out Bacca; Suso, di fioretto, non è certo soldato di trincea. Dentro Poli per la legna, il modulo d’emergenza è il 4-3-1: l’extrema ratio è tutti dietro e palla a Deulofeu. Il Milan vince 1-0 e Geri è qualcosa in più del migliore in campo. Oggi si celebra il suo exploit e si ridiscute la sua posizione perché se Sarri, perso Milik, ha rinunciato al centravanti scatenando Mertens, non potrebbe fare ugualmente Montella?

Ridefinire Bacca-Suso? "Si deve fare"

Diversamente da quelle punte cui piace rientrare dal piede opposto per il cross profondo o il tiro dal limite, Deulofeu sembra infatti sentirsi più a suo agio sulla “sua” corsia: fascia destra e piede destro. Concetto da spiegare a Suso che è la stellina di questo Milan, eppure non incide più come ai tempi del derby. Poi c’è il problema Bacca, lento, macchinoso, indolente e completamente slegato dal resto della squadra. La nuova linea potrà essere Deulofeu “falso nueve” con Suso e Ocampos? O Deulofeu al servizio di Lapadula, con Suso trequartista? Diciamo che, con Bonaventura, qualcosa del genere sarebbe anche potuto succedere:più difficile qui ed ora, vista l’unicità della partita di Bologna. Sta di fatto che Geri s’è preso il Milan: si deve fare, così si fa.