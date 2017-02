Pjaca: "La Juventus ha una storia di cui essere fieri e vuole sempre vincere"

" Sono felice che mister Allegri pensi che io sono un giocatore dal grande futuro. Devo dimostrare, lavorando duro, che posso giocare nel modo in cui lui vuole che io giochi "

Così Marko Pjaca parlando ai microfoni di Sky Sport dei suoi primi mesi in bianconero. "Ho appreso moltissimo sul calcio italiano in questi mesi. Ho capito che la Juventus è un grande club, con una storia importante, di cui essere fieri, e vuole sempre vincere - ha proseguito il giovane attaccante croato - Qui ci sono tantissimi grandi campioni, e tutti sono esempi da cui imparare".

Pjaca si è poi soffermato sull'infortunio al perone avuto in autunno. "E' sempre difficile affrontare un infortunio, specialmente quando, come nel mio caso, ero appena arrivato alla Juve e volevo crescere e migliorarmi fin da subito - ha sottolineato - Ma dopo il mio recupero sono tornato, mi sono allenato con il gruppo, e ora sono felice: questa è la cosa più importante. Il minutaggio? Ogni giocatore vuole giocare, ma so che non sarebbe stato facile, arrivando da un periodo di inattività". In chiusura l'ex giocatore della Dinamo Zagabria ha parlato del rapporto con Mario Mandzukic.

" Siamo amici, abbiamo un grande rapporto fin dalla Nazionale, mi ha aiutato tanto, sia in campo che nella vita di tutti i giorni. Mi dà consigli in ogni partita e in ogni allenamento, gli sono molto grato "