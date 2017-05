Pjanic loda Allegri: "Calmo, ma anche duro al momento giusto, con lui ottimo rapporto"

"È una grande soddisfazione, perché abbiamo vinto al termine di un bel percorso. Quando sono arrivato a Torino mi era stato chiesto di tenere la Coppa Italia a casa e conquistare il sesto scudetto consecutivo. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto e domenica avremo la possibilità di centrare il secondo". Così Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport e Mediaset. "In più siamo in finale di Champions ed è bello potersi giocare tutto fino alla fine - ha aggiunto - è il risultato di un gruppo di qualità, che ha lavorato molto durante l'anno. Fin da piccoli si sogna di vincere ed è una gioia aver centrato il primo titolo, ma ora dobbiamo cercare di raggiungere tutti gli altri trofei, perché è per quello che saremo ricordati".

Miralem Pjanic Juventus Milan 2017LaPresse

"La società ha costruito un mix di gente esperta che ha già vinto tutto e di giocatori che hanno una grande fame di successo - ha continuato Pjanic - Proprio la voglia, la serietà dei giocatori più esperti è impressionante, si vince grazie a questa mentalità. Questa è una squadra killer, una macchina da guerra. Il Pallone d'Ora a Buffon? Gigi merita di vincerlo. Domina da anni, è una leggenda e mi auguro che possa farcela".Grande merito della stagione bianconeri va naturalmente ad Allegri. "Ha sempre creduto che potessi ricoprire quel ruolo e ci ha lavorato. Forse all'inizio ho pagato dazio, ma mi ha aiutato a crescere.

" Il mister ha consolidato un gruppo forte. Sa essere calmo, ma anche duro nei momenti giusti. Con lui i giocatori hanno un ottimo rapporto. Per fare una stagione del genere, serve che tutto sia perfetto ed è merito di tutti - ha detto Pjanic - allenatore, staff, gruppo... All'inizio forse il nostro gioco non era brillante, ma abbiamo sempre ottenuto risultati e con il passare del tempo è cresciuta la fiducia, abbiamo imparato a conoscerci e siamo migliorati". "

All'orizzonte c'è la sfida contro il Crotone, scoglio da superare per raggiungere un nuovo, incredibile traguardo. "È un momento speciale, una settimana importante e sto lavorando per poter dare tutto domenica. Rispettiamo molto il Crotone che ultimamente sta ottenendo ottimi risultati e lotterà con tutte le forze. Servirà una grande Juve e sono sicuro che risponderemo “presente” e andremo in campo con la massima concentrazione per chiudere il discorso scudetto in casa, davanti al nostro pubblico", ha concluso Pjanic.