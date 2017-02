Poker di Parolo, la Lazio ne fa 6 al Pescara: Papu Gomez e l’Atalanta non mollano

Atalanta-Cagliari 2-0 (5’ e 17’ Gomez)

L’Atalanta vola in classifica e bastano 17 minuti al Papu Gomez per stendere il Cagliari: al 4’ di prima intenzione rasoterra su assist di Conti; al 17’ con un bellissimo destro a giro sotto l’incrocio di Rafael... E sono 8 in campionato. Il resto è tanto pressing nel primo tempo con il ritrovato Kessié e piena gestione del risultato nella ripresa: la Dea sfiora il tris a ridosso del novantesimo con una “doppia parata” di Rafael e Bruno Alves su Cristante/Kurtic e ancora il portiere brasiliano di riflesso su Petagna. Per il Cagliari è la quarta sconfitta consecutiva senza gol.

Chievo-Udinese 0-0

Pareggio a reti inviolate nel derby del Triveneto. Pochissime emozioni, friulani in infeirorità numerica per l'espulsione di Cesar a dieci minuti dal termine. I gialloblù e i bianconeri salgono a braccetto a quota 29 punti

Empoli-Torino 1-1 (11’ Belotti, 45’ Pucciarelli)

Il Torino butta via altri due punti e il clima in casa granata è incandescente. Dopo il vantaggio di Belotti in spaccata, Pucciarelli pareggia grazie anche a una pozzanghera che ferma un retropassaggio di Ajeti. Nella ripresa, Iago Falque fallisce un rigore dopo aver litigato con Belotti sul dischetto e la gara termina con il nervosismo degli ospiti per l’ennesima occasione persa. L’Empoli conquista un buon punto: finisce 1-1.

Genoa-Sassuolo 0-1 (26’ Pellegrini)

Il Genoa cade ancora a Marassi e viene contestato. Al Sassuolo basta infatti un piattone di controbalzo del centrocampista scuola Roma Pellegrini al 26' per aggiudicarsi il match giocato sotto diluvio e vento di tramontana. Primo tempo di marca neroverde, poi tanta generosità del Grifone nella ripresa e una traversa di Gentiletti ma il gol non arriva. Nemmeno con l'inserimento nel finale di Pinilla: finisce 0-1. Di Francesco scavalca Jurić in classifica.

Pescara-Lazio 2-6 (10’, 14’, 48’ e 77’ Parolo, 30’ Benali, 41’ Brugman, 57’ Keita, 68’ Immobile)

Si rialza la Lazio, che dopo i ko rimediati contro Juventus e Chievo torna alla vittoria. Lo fa umiliando il Pescara e praticamente condannandolo alla retrocessione con 15 giornate d'anticipo: addirittura 6-2 a favore degli uomini di Simone Inzaghi il punteggio che scaturisce dal match dell'Adriatico. Un match che ha in Marco Parolo l'indiscusso protagonista principale: l'ex centrocampista del Parma firma addirittura 4 gol, a cui si sommano quelli di Keita e dell'ex Immobile (applaudito al momento della segnatura e della sostituzione). La squadra di Oddo ha un sussulto solo nella seconda parte del primo tempo: sotto 0-2, accorcia con Benali, sbaglia un rigore con Caprari e pareggia con Brugman. Ma non basta per evitare il crollo della ripresa.

Juventus 51 punti; Napoli 48; Roma 47; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Fiorentina e Milan 37; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese e Chievo 29; Bologn, Sassuolo e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Crotone 13; Palermo 11; Pescara 9.