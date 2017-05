Popolo dell'Atalanta in festa, quando l'Europa League genera sorrisi e non mal di pancia

25 settembre 2016, la sfida con il Crotone all’Ezio Scida ha già i crismi dell’ultima spiaggia per mister Gasperini, reduce dalla sconfitta interna contro il Palermo e soprattutto da filotto inquietante per la sua Atalanta di tre miseri punticini raccolti nelle prime cinque giornate. Il “rumore dei nemici” è assordante e da qualche salotto televisivo vengono sparate sentenze spietate: fuori da Genova Gaspersson non vale alcunché.

La storia cambia quella tiepida sera calabrese perché dal quell’1-3 in trasferta l’Atalanta dei miracoli inaugura uno sfolgorante cammino che la porterà a conquistare la qualificazione aritmetica in Europa 26 anni dopo l’ultima volta. Era la stagione 1990/1991, quella del passaggio di consegne dalla famiglia Bortolotti a quella di Antonio Percassi, dei bomber Caniggia ed Evair e di una esaltante cavalcata in Coppa UEFA sotto l’egida di mister Bruno Giorgi sino all’uscita di scena ai quarti di finale per mano dell’Inter del Trap.

Bergamo pazza di gioia

Per il popolo nerazzurro sabato rappresentava “il giorno dei giorni”, occasione per festeggiare un traguardo atteso a lungo, inseguito e bramato a ogni costo. In poco meno di ventimila anime atalantine hanno spinto a gran voce dagli spalti i giocatori e, calato il sipario sull’elettrizzante sfida con il Milan, Porta Nuova è stata presa d’assalto. Cinquemila persone hanno invaso le vie del centro di Bèrghem per festeggiare l’impresa dei ragazzi di Gasperini, tra caroselli, sfilate di mezzi di fortuna (non sono mancati i trattori), sventolii di bandiere e i cori di rito. Un pubblico gioioso e trasversale per una festa catartica, a coronamento di una notte indimenticabile per i sostenitori della Dea.

Voglia d'Europa (League), quella sconosciuta

Le immagini di una città in festa sono in netta contrapposizione rispetto a un'insipida lotta per il sesto posto all’insegna del ciapa-no. L’obiettivo della qualificazione all’Europa League non pare aver incendiato gli animi delle milanesi in questo ultimo scorcio di stagione e troppo spesso, più in generale, si tende a considerare la seconda competizione europea per importanza alla stregua di una seccatura invece di un’opportunità, nonostante i milioni che innervano i forzieri delle società in caso di approdo alla fase a gironi. Si pontifica che il doppio impegno può essere mortifero per un piccolo medio-club e il recente passato (vedi Sassuolo) sembrerebbe corroborare questa ipotesi, ma l’Atalanta non teme questi scenari: continua a lavorare in maniera esemplare con i giovani, realizza maxi plusvalenze e ora può contare pure uno stadio di proprietà. Così il futuro non incute timore..Questione di programmazione!