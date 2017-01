Povero Diavolo, crisi di risultati e infortuni: Milan, è già finito l’effetto Doha?

Oltre al danno, la beffa. Vincenzo Montella aveva chiosato con amara ironia il pomeriggio di Udine, lì dove il Milan era riuscito nell’impresa di farsi rimontare per la prima volta in stagione e incappando nella terza sconfitta consecutiva per la prima volta nel nuovo corso tecnico. 2-1 per i padroni di casa, seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri e crisi di risultati certificata. Un giorno dopo, però, il bilancio rischia di essere ancora più doloroso, visto il bollettino medico che nel pomeriggio ha annunciato prima l’infortunio di Mattia De Sciglio, poi quello di Giacomo Bonaventura. Tanto tuonò che piovve.

Una corsia di sinistra da rifare

Il responso di De Sciglio è stato meno grave di quanto si potesse temere. Il terzino ha rimediato una distorsione alla caviglia destra che lo terrà fuori un mese. Diverso, invece, il destino di Bonaventura. L’esterno mancino è stato messo ko da una lesione al tendine del lungo adduttore della coscia sinistra. Verrà operato e, probabilmente, si ripresenterà soltanto ad aprile. In altre parole, Montella dovrà ridisegnare la corsia di sinistra. Luca Antonelli – al netto dei contrattempi fisici – si proporrà come titolare in difesa con Davide Calabria e Leonel Vangioni (l’argentino non verrà ceduto come inizialmente previsto) in alternativa. Più complesso il discorso tra centrocampo e attacco. Gli arrivi di Gerard Deulofeu e Lucas Ocampos erano stati pensati per poter permettere a Bonaventura di ritornare nel trio in mezzo al campo. Adesso si giocheranno una maglia da titolare in attacco, con Mario Pasalic e Andrea Bertolacci a lottare per il ruolo di interno sinistro. Montella perde il giocatore dal rendimento più costante in rosa, in cambio di quattro mine vaganti sul piano della resa.

La nuova formazione tipo del Milan:

Un 2017 da dimenticare

Sei partite ufficiali, due sole vittorie. Quella tirata contro il Cagliari in campionato (1-0) e quella con il Torino in Coppa Italia (2-1). Per il resto, il Milan del 2017 è riuscito soltanto a strappare un 2-2 in rimonta sempre con i granata ma in campionato, perdendo con Napoli, Udinese e Juventus. 5 punti nelle ultime 6 partite in Serie A, 4 in 4 giocate a gennaio. Un andamento al di sotto delle attese che ha portato il Diavolo al settimo posto in classifica (anche se, con il recupero dell’8 febbraio, potrebbe ancora riportarsi al quinto). Di certo un’inversione di tendenza notevole rispetto a quanto di buono prodotto nei primi mesi della nuova gestione.

I risultati dopo Doha:

DATA PARTITA COMPETIZIONE 8-1-2017 Milan-Cagliari 1-0 Serie A 12-1-2017 Milan-Torino 2-1 Coppa Italia 16-1-2017 Torino-Milan 2-2 Serie A 21-1-2017 Milan-Napoli 1-2 Serie A 25-1-2017 Juventus-Milan 2-1 Coppa Italia 29-1-2017 Udinese-Milan 2-1 Serie A

2017, Manuel Locatelli, Milan, LaPresseLaPresse

L’inesistente effetto Doha

Il 2016 si era chiuso con il primo titolo dal 2012 a questa parte, la finale di Supercoppa Italiana strappata alla Juventus dopo la lotteria dei rigori di Doha. Sembrava la svolta nell’intricato momento rossonero, la luce in fondo al tunnel per una squadra più giovane e più italiana rispetto al passato. Poco più di un mese dopo, invece, il Milan si scopre vulnerabile (iniziando proprio con la flessione dei baby Donnarumma e Locatelli) e senza punti di riferimento al di là del gioco impostato da Montella. Proprio da lì – e non da una sessione di mercato destinata a concludersi senza grossi scossoni, ma con parecchie incognite – si dovrà per forza ripartire. Anche se il vento pare essere drasticamente cambiato.