Primo colpo rossonero: Mateo Musacchio è già a Milano per le visite mediche

Il difensore argentino, come riportato da Sportitalia, è arrivato alla Clinica La Madonnina già questa mattina alle 7.45 per sostenere le visite mediche con i rossoneri. Una trattativa chiusa ormai qualche settimana fa dalla dirigenza del Milan che è arrivata laddove non era riuscito Adriano Galliani: Musacchio era un obiettivo del Milan già dall'estate scorsa, essendo un pallino di mister Vincenzo Montella. La firma arriverà nei prossimi giorni, a concludere un investimento di circa diciotto milioni di euro, bonus compresi, per l'argentino classe 1990. Al superamento delle visite mediche, Musacchio firmerà un contratto che lo legherà per quattro anni al Milan. Conclusa ieri la Liga con il Villarreal, pur senza scendere in campo nella vittoria al Mestalla di Valencia, Musacchio non ha perso tempo.

