Probabili formazioni della 19a giornata. Fantacalcio: indisponibili, squalificati, titolari

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

EMPOLI-PALERMO (Sabato ore 18)

KO COSTA, TORNA LAURINI, DIAMANTI ANCORA ESCLUSO

Martusciello conferma Mchedlidze davanti, ma in coppia con Pucciarelli. In mediana torna Krunic, dietro Costa resta in fortissimo dubbio, pronto Cosic. Nel Palermo conferme per Henrique e Quaison alle spalle di Nestorovski. Diamanti ancora in panchina.

NAPOLI-SAMPDORIA (Sabato ore 20.45)

DIFESA INEDITA PER SARRI, PRAET GIOCA

Nel Napoli, dopo le partenze per il Gabon di Koulibaly e Ghoulam, spazio a Maggio (Hysaj non sta bene) e Strinic terzini, Tonelli e Maksimovic centrali. Diawara e Zielinski in mezzo, Mertens prima punta. Pavoletti non è ancora pronto. Nella Samp problemi per Linetty e Fernandes: dentro Praet e Alvarez.

UDINESE-INTER (Domenica ore 12.30)

HALLFREDSSON VERSO LA PANCHINA, BANEGA E JOAO DAL 1'

Delneri ha due dubbi: Jankto o Halfredsson (non al meglio) e Matos (favorito) o De Paul. Nell'Inter conferma per l'11 che ha steso la Lazio, con Perisic titolare al posto di Eder. Banega e Joao Mario dall'inizio.

CHIEVO-ATALANTA (Domenica ore 15)

IZCO E HETEMAJ NON CE LA FANNO, CASTRO OK, TORNA BERISHA

Nel Chievo out Hetemaj, Rigoni, Izco. In mezzo De Guzman e Castro con Radovanovic. Meggiorini ok. Nell'Atalanta Freuler per Kessié, partito per la Coppa D'Africa. Tra i pali Berisha dovrebbe farcela. Caldara influenzato: se non ce la fa pronto Zukanovic.

GENOA-ROMA (Domenica ore 15)

SIMEONE IN VANTAGGIO SU PINILLA, MANOLAS NON RECUPERA

Juric intenzionato ad arretrare Rigoni in mediana, schierando Ocampos nel tridente con Ninkovc e Simeone. Il neo arrivo Pinilla parte in panchina. Nella Roma out Manolas: difesa a tre con Peres e Emerson esterni di centrocampo. El Shaarawy escluso.

LAZIO-CROTONE (Domenica ore 15)

INZAGHI SENZA LULIC, ANDERSON, KEITA, CROTONE CONFERMATO

Problemi davanti nella Lazio. Con Keita in Nazionale e Lulic-Anderson squalificati, dovrebbero agire Kishna e Lombardi nel tridente con Immobile. Basta e Milinkovc ok. Claiton torna a disposizione nel Crotone, ma Nicola conferma gli 11 delle ultime settimane. Martella a sinistra per Mesbah.

PESCARA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

BOVO E STENDARDO OK, TORNANO BORJA E RODRIGUEZ

Oddo ha subito a disposizione la nuova coppia di centrali Bovo-Stendardo. Cerri verso la panchina, Caprari parte ancora da attaccante. Verre influenzato. Nella Fiorentina tornano Borja Valero e Rodriguez, mentre Ilicic affianca Bernardeschi alle spalle di Kalinic.

SASSUOLO-TORINO (Domenica ore 15)

MISSIROLI C'É, BERARDI E POLITANO NON ANCORA, ITURBE IN PANCHINA

Di Francesco dovrebbe recuperare almeno Missiroli. Berardi e Politano non sono ancora pronti. Ricci e Ragusa con Defrel. Nel Torino solito 4-3-3. In dubbio Castan, ma dovrebbe farcela. Iturbe comincia in panchina.

MILAN-CAGLIARI (Domenica ore 18)

BACCA AL CENTRO DELL'ATTACCO, BORRIELLO NON AL MASSIMO

Montella sceglie ancora il 4-3-3 con Bacca centravanti e Bonaventura e Suso ai suoi lati. Qualche piccola chance per Niang: nel caso si abbassa l'italiano e Pasalic (in vantaggio su Bertolacci) viene escluso. Nel Cagliari qualche dubbio: Joao Pedro in vantaggio su Barella e Di Gennaro, Sau su Borriello, che non è al meglio. In porta Rafael. Torna Murru a sinistra, fuori uno tra Isla e Pisacane.

JUVENTUS-BOLOGNA (Domenica ore 20.45)

DYBALA ANCORA IN PANCHINA, RINCON SE LA GIOCA CON STURARO, GIOCA MOUNIER

Allegri pare intenzionato a schierare ancora la coppia Mandzukic-Higuain, con Dybala in panchina. Sempre out Alex Sandro e Bonucci, gioca Evra a sinistra. Ballottaggio Rincon-Sturaro come mezz'ala. Nel Bologna Mounier nel tridente con Krejci e Destro. Viviani in regia.

+++