Probabili formazioni della 20a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

CROTONE-BOLOGNA (Sabato ore 18)

RIENTRANO ROSI E CORDAZ, CHANCE PER DI FRANCESCO

Nicola ritrova Cordaz in porta e Rosi a destra. Per il resto solito Crotone, con Trotta e Falcinelli davanti. Nel Bologna Gastaldello dal 1’ dietro, mentre Viviani è confermato in regia. Davanti con Krejci e Destro c’è baby Di Francesco, positivo nell’ultimo turno contro la Juve.

INTER-CHIEVO (Sabato ore 20.45)

JOAO MARIO SCALZA BANEGA, PELLISSIER DAVANTI

Nell’Inter Pioli rilancia dal 1’ Joao Mario, mentre in mezzo c’è l’esordio di Gagliardini. Banega va in panchina. Brozovic squalificato. Medel è recuperato e insidia Murillo. Nel Chievo Birsa appoggia Meggiorini e Pellissier. Poi solito 11.

CAGLIARI-GENOA (Domenica ore 12.30)

FARIAS DIETRO A SAU E BORRIELLO, I NUOVI ACQUISTI DEL GENOA DALLA PANCHINA

Rastelli pare intenzionato a dare fiducia a Borriello, anche se non ancora al top della condizione. Farias e Sau i suoi partner d’attacco, con Joao Pedro in panchina. Conferme per Barella e Dessena, dietro gioca Capuano. Nel Genoa i nuovi acquisti Taarabt, Cataldi e Pinilla dovrebbero cominciare tutti in panchina. Ninkovic e Ocampos supportano Simeone. In porta Lamanna.

LAZIO-ATALANTA (Domenica ore 15)

INZAGHI CAMBIA ANCORA, BERGAMASCHI CON GRASSI E FREULER

Simone Inzaghi ha provato un 3-4-2-1, con Bastos dietro, Basta e Lulic esterni, Milinkovic e Anderson in appoggio a Immobile. Atalanta con il miglior 11 possibile. Senza Kessié in Coppa d’Africa giocano Grassi e Freuler in mediana.

NAPOLI-PESCARA (Domenica ore 15)

PAVOLETTI E GABBIADINI DALLA PANCHINA, GILA GIOCA SUBITO

Sarri preferisce la coppia Diawara-Zielinski a quella Jorginho-Allan. Davanti ancora Mertens prima punta, con Pavoletti e Gabbiadini in panchina. Dubbio tra Tonelli e Chiriches dietro. Nel Pescara emergenza totale. Fuori anche Campagnaro e Zampano, oltre al neo arrivato Bovo, subito infortunato. Stendardo e Gilardino titolari.

SAMPDORIA-EMPOLI (Domenica ore 15)

TORNA MURIEL DALL’INIZIO, MCHEDLIDZE ANCORA PREFERITO A BIG MAC

Giampaolo pare intenzionato a rilanciare Muriel dall’inizio. Il dubbio allora è tra Quagliarella e Schick. Pavlovic si gioca una maglia con Dodò a sinistra. Linetty in vantaggio su Praet. Nell’Empoli Pucciarelli dovrebbe affiancare Mchedlidze, con Maccarone ancora inizialmente in panchina.

SASSUOLO-PALERMO (Domenica ore 15)

CONFERMA PER AQUILANI, BERARDI IN PANCA, QUAISON DAL 1’

Nel Sassuolo Di Francesco schiera Aquilani mezz’ala, con Sensi e Mazzitelli. Berardi comincia in panchina, ma entrerà per “mettere” minuti nelle gambe. Palermo con un 3-5-1-1 coperto, dove Quaison appoggia Nestorovski. Diamanti va ancora in panchina.

UDINESE-ROMA (Domenica ore 15)

WIDMER KO, THEREAU OK, PEROTTI IN FORTE DUBBIO

Nell’Udinese classico 4-3-3 con De Paul preferito a Matos ed Hallfredsson preferito a Kums. Widmer rischia il forfait, pronto Faraoni. Roma col problema Perotti, che ha noie muscolari. Pronto El Shaarawy. Manolas rileva Rudiger dietro. Paredes per De Rossi squalificato.

FIORENTINA-JUVENTUS (Domenica ore 20.45)

RODRIGUEZ SÌ, BORJA FORSE, ALEX SANDRO RIENTRA

Sousa recupera Rodriguez, mentre ci sono ancora dubbi sulle condizioni di Borja Valero. Probabile giochi Vecino. Conferme per Chiesa e Oliveira. Nella Juve 3-5-2 con la BBC dietro. Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra. Davanti Dybala con Higuain.

TORINO-MILAN (Lunedì ore 20.45)

IAGO E CASTAN VERSO UN NUOVO FORFAIT, NIANG GIOCA

Mihajlovic dovrà valutare fino all’ultimo Iago Falque e Castan. Se non ce la fanno dentro Iturbe e Castan. Nel Milan rilancio di Niang, con Bonaventura mezz’ala. Dubbio tra Bertolacci e Pasalic. Romagnoli ci sarà.

