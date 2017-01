Probabili formazioni della 21a giornata. Fantacalcio: titolari, disponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

CHIEVO-FIORENTINA (Sabato ore 18)

IZCO O BASTIEN IN MEZZO? BABACAR DAL 1’

Maran deve sostituire Radovanovic squalificato: il giovane Bastien e Izco in ballottaggio per sostituirlo. Pellissier davanti con Meggiorini. Nella Fiorentina Babacar per Kalinic squalificato. Ilicic favorito su Vecino: con lo sloveno in campo arretra Borja Valero.

MILAN-NAPOLI (Sabato ore 20.30)

CHANCE PER SOSA E GOMEZ, ALBIOL CON LA FEBBRE

Montella sostituisce Romagnoli e Locatelli squalificati con Gustavo Gomez e Sosa. Kucka e Bertolacci le mezz’ali, Bonaventura nel tridente. Nel Napoli problemi dietro: Chiriches non è al top, Tonelli ha un affaticamento, Albiol la febbre. Sarri spera di recuperarne almeno uno per affiancare Maksimovic. In regia ancora Jorginho, davanti i soliti tre.

JUVENTUS-LAZIO (Domenica ore 12.30)

TANTI DUBBI PER ALLEGRI, LAZIO CON LA DIFESA A TRE

Allegri ha diversi dubbi di formazione. Con la difesa a tre giocano esterni Lichtsteiner e Asamoah esterni, Pjanic-Marchisio-Khedira in mezzo. Con la difesa a quattro, invece, dentro Rincon e Pjanic trequartista. Rimarrebbe fuori Chiellini. Nella Lazio 3-4-2-1 con Anderson e Milinkovic trequartisti. Bastos ok dietro.

BOLOGNA-TORINO (Domenica ore 15)

GASTALDELLO OUT 20 GIORNI, MAXI LOPEZ DALL’INIZIO

Donadoni senza Gastaldello per tre settimane. In mezzo gioca Oikonomou. Viviani in regia, conferma per Di Francesco. Il nuovo arrivato Petkovic e il recuperato Verdi vanno in panchina. Nel Torino Maxi Lopez al posto dello squalificato Belotti. Poi il solito Toro, con Baselli al posto di Obi.

EMPOLI-UDINESE (Domenica ore 15)

DUBBIO PUCCIARELLI-MARILUNGO, WIDMER ANCORA OUT

Martusciello ha un solo dubbio: Marilungo o Pucciarelli al fianco di Mchedlidze. Mauri al posto dello squalificato Dioussè. Nell’Udinese sempre fuori Widmer. De Paul confermato nel tridente.

GENOA-CROTONE (Domenica ore 15)

SIMEONE FEBBRICITANTE, GIOCA STOIAN NEL CROTONE

Ninkovic favorito su Ocampos nel Genoa. Davanti Simeone fino a venerdì non si è allenato causa febbre. Verrà valutato, ma dovrebbe giocare Pinilla. Nel Crotone solito 4-4-2 con Stoian largo a sinistra.

PALERMO-INTER (Domenica ore 15)

QUAISON APPOGGIA NESTOROVSKI, MEDEL AL CENTRO DELLA DIFESA

Corini non cambia. Sempre 3-5-1-1 con Quaison in appoggio a Nestorovski. Nell’Inter Medel in vantaggio su Murillo dietro. Dubbi in mezzo: giocano due tra Borozovic-Kondogbia-Joao Mario, con quest’ultimo verso la panchina.

PESCARA-SASSUOLO (Domenica ore 15)

GILA CONFERMATO, BERARDI-MATRI-POLITANO NEL SASSUOLO

Sempre emergenza nel Pescara. Dovrebbe esserci Stendardo, mentre Zampano non recupera. Davanti spazio a Gilardino e Caprari, con Bahebeck recuperato e pronto a subentrare. Nel Sassuolo quasi la stessa squadra che ha battuto il Palermo. Davanti Berardi-Matri-Politano.

ATALANTA-SAMPDORIA (Domenica ore 18)

GOMEZ IN FORTE DUBBIO, TORNA DAL 1’ LA COPPIA MURIEL-QUAGLIARELLA

Gasperini ha gli uomini contati in mezzo. Freuler e Grassi coppia di centrocampo e poi solita Atalanta. In forte dubbio il “Papu” Gomez, che ha dolore al ginocchio. Se non ce la fa gioca D’Alessandro. Nella Samp solito 4-3-1-2: Fernandes appoggia Muriel e Quagliarella. Praet confermato mezz’ala.

ROMA-CAGLIARI (Domenica ore 20.45)

EL SHAARAWY DAL VIA, RASTELLI CONFERMA IL TRIDENTE

Spalletti ripropone la miglior Roma a disposizione, tenendosi Perotti (appena recuperato) come arma a gara in corso. El Shaarawy dal 1’. Nel Cagliari out Di Gennaro. L’ex Tachtsidis in regia. Davanti ancora Joao Pedro, Farias e Borriello, con Sau in panchina.

