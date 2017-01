Probabili formazioni della 22a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

LAZIO-CHIEVO (Sabato ore 18)

DJORDJEVIC AL POSTO DI IMMOBILE, INGLESE UNICA PUNTA

Nella Lazio difesa a quattro con Patric e Radu esterni. Anderson e Lulic affiancano Djordjevic nel tridente, visto che Immobile è squalificato. Nel Chievo, privo di Meggiorini e Pellissier, Inglese unica punta, con De Guzman e Birsa a supporto. Castro dovrebbe recuperare.

INTER-PESCARA (Sabato ore 20.45)

MEDEL DIETRO, GILA E BOVO SEMPRE OUT

Murillo (attacco influenzale) potrebbe riposare: pronto Medel dietro. Santon più di Nagatomo al posto di Ansaldi. Poi solita Inter, con Joao Mario e Gagliardini titolari. Nel Pescara, senza Caprari (squalificato), Gilardino, Bovo, Brugman e Campagnaro, Oddo sceglie un 4-4-1-1 coperto, con Benali a sostegno di Bahebeck. Torna Zampano.

TORINO-ATALANTA (Domenica ore 12.30)

DE SILVESTRI PER ZAPPACOSTA, RITORNA KESSIÈ

Mihajlovic perde Zappacosta per 15-20 giorni: gioca De Silvestri. Poi ballottaggio tra Baselli e Obi in mezzo. Torna Belotti davanti dopo la squalifica. Atalanta con la formazione tipo: rientra Kessié in mezzo, Petagna con Gomez davanti.

CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica ore 15)

FARIAS A PADOIN CI PROVANO, VERDI A GARA IN CORSO

Rastelli senza Joao Pedro e Barella: Farias e Padoin si sono allenati a parte, ma provano ad esserci. Sau davanti con Borriello. Nel Bologna ballottaggio tra Donsah e Pulgar come mezz’ala. Di Francesco e Krejci nel tridente, mentre per Verdi ci sarà spazio a gara in corso. Dzemaili è squalificato.

CROTONE-EMPOLI (Domenica ore 15)

STOIAN ANCORA TITOLARE, SAPONARA KO

Nicola cambia pochissimo del suo Crotone. Stoian confermato a sinistra, Martella dovrebbe rientrare a sinistra. Empoli con il 4-3-1-2 consueto, ma il trequartista lo fa Pucciarelli (Saponara è ko) con Maccarone e Mchedlidze di punta. Laurini e Dimarco esterni.

FIORENTINA-GENOA (Domenica ore 15)

SANCHEZ CENTRALE DI DIFESA, HILJEMARK GIOCA SUBITO

Sousa senza Rodriguez: gioca Sanchez centrale con Tomovic marcatore. Ilicic rimane ancora fuori, c’è Borja sulla trequarti. Nel Genoa spazio subito per il nuovo arrivato Hiljemark in mezzo, per la squalifica di Cataldi. Lazovic e Ocampos accanto al Cholito Simeone.

SAMPDORIA-ROMA (Domenica ore 15)

MURIEL DALL’INIZIO, MANOLAS CE LA FA

Giampaolo rilancia Muriel, che gioca dall’inizio con Quagliarella. A destra il neo acquisto Bereszynski. Nella Roma Manolas recupera e gioca dall’inizio. Perotti e Nainggolan a sostegno di Dzeko.

SASSUOLO-JUVENTUS (Domenica ore 15)

SI FERMA LIROLA, MANDZUKIC RIPOSA

Di Francesco senza Cannavaro, Missiroli, Lirola, oltre ai lungodegenti Biondini e Magnanelli. Spazio per Letschert e Antei dietro. Aquilani in regia, Politano e Berardi accanto all’ex Matri. Nella Juventus 4-3-1-2, con Alex Sandro a sinistra, Lichtsteiner a destra. Marchisio dovrebbe esserci. Pjanic trequartista dietro a Dybala e Higuain.

UDINESE-MILAN (Domanica ore 15)

WIDMER SEMPRE KO, DEULOFEU TITOLARE?

Delneri non recupera Widmer: terza di fila per Faraoni. Thereau ha avuto qualche problemino in settimana, ma dovrebbe esserci. Nel Milan possibile riposo per qualche titolarissimo: Deulofeu si candida al posto di Suso, Pasalic dal 1’. Ballottaggio anche tra Bacca e Lapadula.

NAPOLI-PALERMO (Domenica ore 20.45)

JORGINHO E GHOULAM DALL’INIZIO, LOPEZ RISPOLVERA TRAJKOVSKI

Ghoulam è tornato dalla Coppa D’Africa e, visti i problemini fisici di Strinic, giocherà subito. Jorginho in regia, davanti i tre piccoli fenomeni. Nel Palermo Lopez comincia col 4-3-3: Chochev in mediana e Trajkovski davanti le principali novità.

