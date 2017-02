Probabili formazioni della 23a giornata: Milik convocato, Barzagli ha la febbre, Perotti ko

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

BOLOGNA-NAPOLI (sabato ore 20:45)

VERDI DALL'INIZIO, ZIELINSKI PREFERITO AD ALLAN, RIECCO MILIK E KOULIBALY

Donadoni recupera Gastaldello, schiera Torosidis a destra e nel tridente schiera Verdi, rientrante, al posto di Di Francesco. Nel Napoli riecco Milik (dalla panchina) e Koulibaly. Zielinski e Diawara favoriti su Allan e Jorginho. Mertens prima punta.

MILAN-SAMPDORIA (domenica ore 12:30)

A SINISTRA VANGIONI, FERNANDES TREQUARTISTA

Montella è senza terzini. De Sciglio, Antonelli e Calabria ko: gioca Vangioni. Davanti Deulofeu per l'infortunato Bonaventura. Nella Samp Fernandes trequartista. A destra ancora Bereszynski.

ATALANTA-CAGLIARI (domenica ore 15:00)

KESSIE DALL'INIZIO, FARIAS E PADOIN ANCORA OUT

Gasperini rilancia dall'inizio Kessiè, al centro con Freuler. Dubbio tra Zukanovic e Toloi. Arruolabile Mounier, così come i nuovi Cristante e Hateboer. Nel Cagliari sempre fuori Padoin e Farias. Isla ancora mezz'ala, Di Gennaro trequartista.

CHIEVO VERONA-UDINESE (domenica ore 15:00)

CASTRO NON RECUPERA, WIDMER OK

Maran schiera Izco terzino, mentre Hetemaj giocherá al posto di Castro, che dovrebbe dare forfait. Nell'Udinese stesso 11 che ha battuto il Milan, con un'unica novità: a destra torna Widmer. Felipe ha preso una botta al ginocchio, ma dovrebbe farcela.

EMPOLI-TORINO (domenica ore 15:00)

SUBITO EL KADDOURI, ZAPPACOSTA NON CE LA FA

Martusciello pensa di schierare da subito El Kaddouri sulla trrequarti. Dioussè regista, Maccarone davanti. Nel Torino De Silvestri al posto dell'ancora infortunato Zappacosta. A centrocampo Baselli, panchina per Iturbe.

GENOA-SASSUOLO (domenica ore 15:00)

HILJEMARK E TAARABT TITOLARI, LIROLA E MISSIROLI FUORI

Juric schiera Hiljemark e Taarabt dal 1' minuto sulla trequarti. Cataldi torna in mediana, Munoz ok dietro. Nel Sassuolo Matri prima punta, Duncan in mediana e Antei a destra. Sono ko Lirola e Missiroli. Defrel dalla panchina.

PESCARA-LAZIO (domenica ore 15:00)

QUALCHE SPERANZA PER GILARDINO, TORNA KEITA

Oddo ancora col dubbio Gilardino, che si è allenato ancora a parte. Favorito Bahebeck. Nella Lazio Keita torna a disposizione, ma non è al meglio. Dovrebbe giocare Lulic a sinistra, con Radu centrale dietro. Marchetti ok. Patric insidia Basta.

PALERMO-CROTONE (domenica ore 18:00)

TRAJKOVSKI GIOCA, DENTRO TROTTA

Lopez potrebbe lanciare dall'inizio l'ultimo arrivato Silva. Trajkovski confermato con Nestorovski. Gonzalez e Goldaniga squalificati. Nel Crotone Trotta con Falcinelli e poi stessi giocatori che hanno battuto l'Empoli.

JUVENTUS-INTER (domenica ore 20:45)

MARCHISIO DALLA PANCHINA, RISCHIA ANSALDI

Marchisio si è allenato in gruppo. Unico assente Lemina. Verso la conferma del 4-2-3-1: ballottaggio tra Marchisio e Khedira. Barzagli ha la febbre: out. Nell'Inter Nagatomo in vantaggio su Ansaldi. Gioca Joao Mario.

ROMA-FIORENTINA (martedì ore 20:45)

PEROTTI KO, KALINIC VERSO IL FORFAIT

Ansia per Perotti, che si è fermato per un guaio muscolare. Pronto El Shaarawy. Manolas ci sarà. Nella Fiorentina torna Bernardeschi sulla trequarti con Chiesa. Rischiano il posto Borja Valero e Ilicic. Kalinic, ancora in dubbio per un fastidio al ginocchio, potrebbe riposare. Pronto Babacar.

