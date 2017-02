Probabili formazioni della 24a giornata: ok Kalinic e Farias, nell'Inter gioca Eder

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

FIORENTINA-UDINESE (Sabato ore 20.45)

KALINIC RECUPERATO, HALLFREDSSON IN REGIA, FOFANA OK

Kalinic recuperato e dovrebbe essere convocato anche Saponara. Possibile arretramento di Borja Valero, con Ilicic sulla trequarti. Tomovic sostituisce Sanchez. Nell’Udinese Hallfredsson e Widmer favoriti su Kums e Angella.

CROTONE-ROMA (Domenica ore 12.30)

DENTRO CRISETIG E TROTTA, SALAH TITOLARE, PEROTTI IN FORTE DUBBIO

Rohden non dovrebbe recuperare, ancora Sampirisi a destra. Trotta con Falcinelli davanti. Crisetig rientra titolare in mezzo. Nella Roma Salah dal 1’, ancora in dubbio Perotti. In caso di difesa a quattro sta fuori Bruno Peres. Paredes in vantaggio su De Rossi.

INTER-EMPOLI (Domenica ore 15)

MEDEL DIETRO, EDER GIOCA, COSTA E PASQUAL KO

Pioli dà spazio a Eder e Palacio, per le squalifiche di Icardi e Perisic. Medel favorito in difesa, Kondogbia in mediana con Joao Mario trequartista. Gabigol dalla panchina. Allarme dietro nell’Empoli, visto che dopo Pasqual anche Costa é ko. Mchedlidze ha un problema alla coscia, non è ancora tornato in gruppo. Pucciarelli con Maccarone.

PALERMO-ATALANTA (Domenica ore 15)

CONFERMATO EMBALO, TOLOI FAVORITO SU ZUKANOVIC

Gonzalez e Goldaniga tornano dalla squalifica, Jajalo favorito su Gazzi. Davanti ancora Embalo. Stavolta Gasperini ha pochi dubbi, in difesa Toloi è favorito su Zukanovic. Poi solita Atalanta.

SASSUOLO-CHIEVO (Domenica ore 15)

MATRI PRIMA PUNTA, PELLISSIER KO, TORNA DAINELLI

Si rinnova il ballottaggio tra Ragusa e Politano, con il secondo favorito. Defrel è ancora out: gioca Matri. Nel Chievo si ferma Pellissier, mentre Dainelli potrebbe recuperare. Cacciatore torna a destra. Castro ancora da valutare.

TORINO-PESCARA (Domenica ore 15)

TENTAZIONE ITURBE, CERRI PRIMA PUNTA

Zappacosta e Castan hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo, ma appare improbabile un loro impiego dall’inizio (al limite il brasiliano). Dentro De Silvestri e Ajeti. Tentazione Iturbe per Mihajlovic: se gioca, Toro col 4-2-3-1, altrimenti dentro Obi. Nel Pescara out Bahebeck, davanti c’è Cerri con Caprari e Benali. Torna Campagnaro.

SAMPDORIA-BOLOGNA (Domenica ore 18)

OCCHIO A DJURICIC, BOLOGNA SENZA MIRANTE

Viviano dal 1’. Djuricic scalpita ed è favorito sulla trequarti, Barreto ancora in dubbio. Schick parte in panchina. A destra Bereszynski. Verdi titolare nel Bologna, Taider recupera e potrebbe giocare, torna Viviani in regia. Out Mirante.

CAGLIARI-JUVENTUS (Domenica ore 20.45)

SAU, FARIAS E PADOIN IN GRUPPO, DENTRO ALEX SANDRO E CUADRADO

Sau e Padoin sono tornati in gruppo, Borriello ancora no ed è in forte dubbio. Verso la convocazione Farias. Barzagli non ci sarà, Lichtsteiner, Chiellini e Alex Sandro hanno riposato e giocheranno. Allegri intenzionato a schierare i titolari, con una novità nel 4-2-3-1: Marchisio potrebbe giocare al posto di Khedira.

LAZIO-MILAN (Lunedì ore 20.45)

KEITA E MILINKOVIC GIOCANO, CONFERME PER VANGIONI E DEULOFEU

Lulic potrebbe restare in panchina, a meno che Radu non passi a fare il centrale e il bosniaco scali terzino. Nel Milan squalificati Paletta e Kucka, out Romagnoli: lesione ad un muscolo flessore della coscia destra. Conferme per Vangioni e Deulofeu. Lapadula insidia Bacca.

