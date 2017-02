Probabili formazioni della 25a giornata. Fantacalcio: titolari, squalificati, indisponibili

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

JUVENTUS-PALERMO (Oggi ore 20.45)

DENTRO ALVES E PJACA, CHOCHEV TREQUARTISTA

Allegri, senza Mandzukic, dà fiducia a Pjaca. Dovrebbero riposare Pjanic e Cuadrado in vista della sfida al Porto. Sturaro dentro nel 4-3-3. Terzini Alves e Asamoah. Nel Palermo Chochev con Trajkovski e Nestorovski davanti. Out Pezzella.

ATALANTA-CROTONE (Sabato ore 18)

CRISTANTE DALLA PANCHINA, STOIAN TITOLARE

Gasperini non cambia. Toloi in vantaggio su Zukanovic, Gomez con Petagna davanti. Cristante entrerà a gara in corso. Nel Crotone Stoian e Tonev titolari.

EMPOLI-LAZIO (Sabato ore 20.45)

MCHEDLIDZE NON CE LA FA, MILINKOVIC IN FORTE DUBBIO

Martusciello probabilmente non recupererà Mchedlidze. Davanti Maccarone e Pucciarelli, con El Kaddouri alle spalle. Nella Lazio Milinkovic-Savic in forte dubbio: facile parta Lulic titolare e il serbo, al massimo, vada in panchina. Davanti i soliti tre.

BOLOGNA-INTER (Domenica ore 12.30)

VIVIANI E PETKOVIC DALL’INIZIO, TORNA PERISIC

Donadoni cambia leggermente il Bologna. Ko Gastaldello, Maietta e Destro: dentro Oikonomou e Petkovic, con Viviani in regia. Nell’Inter torna Perisic. Duello tra Banega e Medel in mezzo e tra Eder (favorito) e Palacio per il ruolo di prima punta. Gagliardini gioca. Kondogbia e Icardi squalificati.

CHIEVO-NAPOLI (Domenica ore 15)

MARAN CONFERMA IL DOPPIO TREQUARTISTA, SARRI CAMBIA

Chievo con un 4-3-2-1 dove De Guzman e Birsa appoggiano Inglese. Castro mezz’ala. Nel Napoli si cambia: dentro Jorginho e Allan sicuramente, ma in corsa per un posto anche per Maksimovic e Pavoletti.

PESCARA-GENOA (Domenica ore 15)

RECUPERATI BOVO E GILA, IN MEZZO CATALDI E HILJEMARK

Zeman, ritornato a Pescara, presenta un 4-3-3 ovviamente offensivo. Bovo torna dietro, Gilardino al centro del tridente con Caprari e Benali. Nel Genoa Cataldi e Hiljemark coppia centrale, Rigoni e Palladino davanti con Simeone.

SAMPDORIA-CAGLIARI (Domenica ore 15)

DJURICIC TREQUARTISTA, TORNA JOAO PEDRO

Giampaolo pensa a Djuricic dall’inizio al posto di Bruno Fernandes. Muriel e Quagliarella davanti. Barreto non ancora ok: gioca Praet. Nel Cagliari Joao Pedro supporta Borriello e Sau. Farias non ce la fa. Dubbio Ceppitelli, che non è al meglio.

UDINESE-SASSUOLO (Domenica ore 15)

KUMS IN REGIA, DEFREL IN RECUPERO

Delneri probabilmente punterà su Kums in regia al posto di Hallfredsson. Badu insidia Fofana. Nel Sasusolo Defrel dovrebbe esserci, almeno dalla panchina. Gioca Matri davanti. Aquilani sempre dall’inizio.

ROMA-TORINO (Domenica ore 18)

PEROTTI CERCA SPAZIO, OUT VALDIFIORI

Spalletti dovrà valutare Rudiger dopo il problema muscolare in Europa League. Pronto Juan Jesus. Perotti cerca spazio, anche se Salah e Nainggolan sono favoriti per giocare dall’inizio. Nel Torino out Obi e Valdifiori. Lukic in regia, Baselli da mezz’ala. Castan e Rossettini sempre out.

MILAN-FIORENTINA (Domenica ore 20.45)

BACCA TITOLARE, ILICIC PER BERNARDESCHI

Montella rilancia Bacca al centro dell’attacco. Deulofeu e Suso ai lati, in panchina Ocampos. Zapata in vantaggio su Gomez per affiancare Paletta. Nella Fiorentina Ilicic candidato principale per sostituire Bernardeschi. Sanchez ancora dietro.

