Probabili formazioni della 33a giornata: Fantacalcio, indisponibili, squalificati, infortunati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Sassuolo – Napoli (Domenica ore 12.30)

RAGUSA E DEFREL DAVANTI, HAMSIK OK

Di Francesco, senza Peluso e Politano squalificati, si affida a Dell’Orco e Ragusa. Berardi regolarmente dal 1’. Nel Napoli Strinic in vantaggio su Ghoulam. Hamsik, dopo due allenamenti differenziati, ha recuperato. Ci sarà.

Chievo – Torino (Domenica ore 15)

EMERGENZA IN DIFESA PER IL CHIEVO, SORPRESA AVELAR

Maran è senza Gobbi, Gamberini, Sardo, Cacciatore e Meggiorini. Dovrebbe giocare Izco terzino, con Frey dall’altro lato e Gakpè davanti. Nel Torino 4-2-3-1 senza Benassi e con Boyè. Recuperato Rossettini. A sinistra gioca Avelar: lo ha detto Mihajlovic in conferenza. In panchina Barreca.

Lazio – Palermo (Domenica ore 15)

LULIC CERCA SPAZIO, CONFERMA LO FASO

Inzaghi ha due dubbi: Basta o Patric a destra e Keita o Lulic davanti. Se Radu non è ok, pronto Lukaku a sinistra. Dubbio Parolo, che é diffidato e potrebbe essere lasciato a riposo in vista del derby. Nel Palermo ancora 4-3-3 con Sunjic dietro, Gazzi in mezzo e Lo Faso davanti.

Milan – Empoli (Domenica ore 15)

RIENTRA PASALIC, GIOCA MATI, CHANCE PER MCHEDLIDZE

Montella conferma quasi in toto la squadra che ha recuperato il doppio svantaggio nel derby. Pasalic prende il posto di Kucka in mediana. Mati confermato. Lapadula insidia Bacca, ma dovrebbe cominciare in panchina. Montella ha fatto intendere che giocherá ancora Carlos. Nell’Empoli Thiam-Mchedlidze coppia offensiva. Dioussè in regia.

Sampdoria – Crotone (Domenica ore 15)

QUAGLIARELLA C’È, VIVIANO NO, NICOLA COL SOLITO 11

Giampaolo ritrova Quagliarella, che ha recuperato dall’affaticamento muscolare. Si è invece fermato Viviano, che rischia il forfait. Pronto Puggioni. Praet mezz’ala, Fernandes trequartista, Schick guida l’attacco. Nel Crotone consueto 4-4-2: Barberis vince il ballottaggio con Capezzi.

Udinese – Cagliari (Domenica ore 15)

ADNAN A SINISTRA, JOAO PEDRO IN GRUPPO

Delneri rilancia Felipe in mezzo e sceglie Adnan a sinistra. Da centrocampo in su i soliti sei. Nel Cagliari 4-3-1-2 con Pisacane dietro, Barella in mezzo (Ionita è squalificato) e Joao Pedro trequartista. Il brasiliano si é allenato in gruppo e ci sará. Farias inizia in panchina.

Juventus – Genoa (Domenica ore 20.45)

TURNOVER RAGIONATO PER ALLEGRI, PALLADINO NEL TRIDENTE

Allegri potrebbe lasciare a riposo Dani Alves, Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Cuadrado. Pjanic è squalificato, mentre Mandzukic, Higuain, Khedira e Dybala non si toccano. Nel Genoa 3-4-3 con Ntcham e Palladino nel tridente. Veloso in regia, Gentiletti dietro.

Pescara – Roma (Lunedì ore 20.45)

CAPRARI IN DUBBIO, BALLOTTAGGIO PEROTTI-EL SHAARAWY

Zeman ritrova Bahebeck davanti, con Caprari (non al 100% per un problema alla schiena) e Benali a completare il tridente. Nella Roma dubbio tra Mario Rui e Juan Jesus a sinistra e tra Perotti e El Shaarawy davanti. L'ex Milan è favorito.

