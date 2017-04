Probabili formazioni della 34a giornata: De Rossi ed El Shaarawy dal 1', rilancio di Bacca

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

ATALANTA-JUVENTUS (Oggi ore 20.45)

KESSIÈ IN FORTE DUBBIO, JUVENTUS CON I TITOLARI

Gasperini dovrà valutare fino all’ultimo Kessiè: pronto Cristante. Petagna dovrebbe invece giocare titolare. Nella Juventus 4-2-3-1 con tutti i titolari in campo, inclusi Pjanic e Cuadrado.

TORINO-SAMPDORIA (Sabato ore 20.45)

FIDUCIA AD AVELAR E BOYÈ, VIVIANO ANCORA KO

Mihajlovic insiste sul 4-2-3-1, con Avelar a sinistra e Boyè sulla trequarti. Resta sempre fuori Benassi. Nella Samp Viviano ha ancora problemi al tendine del ginocchio: gioca Puggioni. Fernandes trequartista dietro a Schick e Quagliarella.

ROMA-LAZIO (Domenica ore 12.30)

DE ROSSI ED EL SHAARAWY DAL 1’, KEITA VERSO LA PANCHINA

Spalletti schiera la difesa a quattro: Rudiger ed Emerson sono i terzini. De Rossi in mediana, El Shaarawy sulla trequarti. Fuori Paredes e Perotti. Nella Lazio si va verso il 3-5-2 con Bastos dietro, Basta e Lulic esterni, Anderson-Immobile davanti. Potrebbe partire dalla panchina Keita.

BOLOGNA-UDINESE (Domenica ore 15)

DI FRANCESCO KO, VERDI OK, PERICA SORPASSA THEREAU

Donadoni perde per due settimane baby Di Francesco: gioca Krejci a sinistra. Torosidis in vantaggio su Krafth a destra. Verdi e Mirante ok. Nell’Udinese Angella sfida Heurtaux per un posto da centrale di difesa. Possibile che Thereau si accomodi in panchina: Perica provato in coppia con Zapata, con De Paul alle spalle.

CAGLIARI-PESCARA (Domenica ore 15)

FARIAS SCALPITA, BAHEBECK NON AL MEGLIO

Rastelli intenzionato a confermare Pisacane dietro e a rilanciare Padoin in mediana. Farias insidia Joao Pedro e Sau, che comunque dovrebbero cominciare dall’inizio. Nel Pescara solito 4-3-3: Bahebeck e Campagnaro verso un nuovo forfait.

CROTONE-MILAN (Domenica ore 15)

SIMY ANCORA DALLA PANCHINA, BACCA CENTRAVANTI

Nicola intenzionato a confermare il suo 4-4-2. Stoian rientra a sinistra, Trotta ancora preferito a Simy. Nel Milan Vangioni per De Sciglio e Locatelli per Sosa. Davanti favorito Bacca su Lapadula. Romagnoli non ce la fa.

EMPOLI-SASSUOLO (Domenica ore 15)

THIAM CONFERMATO, DEFREL CI PROVA, PELLEGRINI KO

Martusciello conferma Thiam davanti in coppia con Maccarone. Mauri titolare in mediana. Nel Sassuolo Ragusa preferito a Politano, mentre Defrel dovrebbe recuperare. Ko Pellegrini, in mezzo gioca Mazzitelli.

GENOA-CHIEVO (Domenica ore 15)

RIGONI NEL TRIDENTE, OK GOBBI

Juric punta sul 3-4-3 con Lazovic e Laxalt esterni. Davanti Palladino-Simeone-Rigoni. Nel Chievo De Guzman possibile mezz’ala, mentre davanti confermati Pellissier e Inglese.

PALERMO-FIORENTINA (Domenica ore 15)

JAJALO IN REGIA, BABACAR PRIMA PUNTA, GONZALO OUT

Palermo con un 3-4-2-1 dove Jajalo e Bruno Henrique fanno coppia centrale, mentre Sallai e Lo Faso appoggiano Nestorovski. Nella Fiorentina Babacar prima punta, perché a Kalinic è stata confermata la squalifica. Ilicic si gioca una maglia con Bernardeschi, mentre c’è Maxi Olivera a sinistra. Gonzalo Rodriguez verso un nuovo forfait.

INTER-NAPOLI (Domenica ore 20.45)

PIOLI NON CAMBIA, DIAWARA, ZIELINSKI E MILIK ANCORA IN PANCHINA

Dopo la settimana di ritiro, l’Inter non cambia veste contro il Napoli. Gli unici ballottaggi riguardano Murillo e Nagatomo (a seconda di difesa a tre o quattro) e Joao Mario-Banega, con il portoghese favorito. Nel Napoli 4-3-3 con Jorginho in regia, Allan mezz’ala e i soliti tre davanti. Diawara, Zielinski e Milik iniziano in panchina.

