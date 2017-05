Probabili formazioni della 36a giornata: Montolivo e Bacca nel Milan, fuori Immobile

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Fiorentina – Lazio (Sabato ore 18)

SAPONARA O ILICIC? MEGA TURNOVER INZAGHI

Sousa abbassa Valero in regia (Badelj indisponibile) e deve scegliere tra Ilicic e Saponara sulla trequarti. Dietro gioca Tomovic. Nella Lazio fuori tanti titolari in vista della finale di Coppa: De Vrij, Lulic, Wallace, Biglia, Milinkovic, Immobile e Anderson dovrebbero riposare.

Atalanta – Milan (Sabato ore 20.45)

CRISTANTE IN VANTAGGIO SU KESSIÈ, CHE HA RECUPERATO, MILAN CON IL 3-5-2, TORNA ROMAGNOLI

Gasperini ha praticamente tutti i titolari a disposizione. Ok il Papu Gomez, unico dubbio in mezzo tra Cristante (favorito) e Kessiè, comunque ristabilito. Nel Milan mezza rivoluzione: difesa a tre con il rientro di Romagnoli, Kucka e De Sciglio esterni, Suso mezz’ala e Deulofeu in appoggio a Lapadula. Montolivo e Bacca dal 1'.

Inter – Sassuolo (Domenica ore 12.30)

VECCHI RISPOLVERA BROZOVIC, DEFREL RECUPERATO

Vecchi non pare voler stravolgere l’Inter. Brozovic per Kondogbia (squalificato) in mezzo e Murillo-Andreolli dietro, visto il difficile recupero di Miranda. Banega preferito a Joao Mario. Nel Sassuolo Defrel torna a disposizione e scalza Matri. Politano cerca una maglia da titolare.

Bologna – Pescara (Domenica ore 15)

SI RIVEDE PULGAR, CE LA FA CAPRARI

Masina e Torosidis ancora out nel Bologna. Pulgar riprende il posto a centrocampo. Davanti i soliti tre. Nel Pescara Caprari è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la botta subita in allenamento. Bahebeck prima punta, Brugman esterno.

Cagliari – Empoli (Domenica ore 15)

FARIAS E JOAO PEDRO TITOLARI, DUBBIO KRUNIC

Rastelli schiera Joao Pedro alle spalle di Farias e Borriello. Va in panchina Sau. Murru titolare a sinistra. Nell’Empoli dubbio per Krunic, che ha fatto differenziato tutta la settimana (pronto Mauri). Davanti ancora Thiam e Pucciarelli.

Crotone – Udinese (Domenica ore 15)

RIECCO FALCINELLI, PERICA OK

Torna dalla squalifica Falcinelli e fa coppia con Trotta. Non sta bene Stoian, è in pre-allarme Acosty. Nell’Udinese, Balic in regia, Adnan a sinistra, Perica con Zapata davanti.

Palermo – Genoa (Domenica ore 15)

NESTOROVSKI DAL 1’, SIMEONE SI ALLENA IN GRUPPO

Palermo ancora con il 3-4-2-1, dove Sallai e Diamanti appoggiano Nestorovski. Bruno Henrique in mediana per assenza d’alternative. Nel Genoa verrà monitorato fino all’ultimo Simeone, uscito malconcio dalla sfida con l’Inter. Si é allenato in gruppo. Pronto comunque Pandev, che nel caso fará coppia con Palladino. Dietro c’è Biraschi per Burdisso.

Sampdoria – Chievo (Domenica ore 15)

MURIEL DALLA PANCHINA, DE GUZMAN TREQUARTISTA

Giampaolo conferma la coppia Schick-Quagliarella, con Muriel inizialmente in panchina. Sala e Pavlovic i terzini. Nel Chievo De Guzman al posto di Birsa squalificato. Inglese-Pellissier davanti.

Torino – Napoli (Domenica ore 15)

ITURBE INSIDIA BOYE, TORNA CASTAN, TITOLARE ALLAN

Mihajlovic rimanda Castan al centro della difesa con Rossettini. Baselli in vantaggio su Benassi, Boye in ballottaggio con Iturbe. Nel Napoli solito 4-3-3, con una piccola variazione: Allan scalza Zielinski come mezz’ala.

Roma – Juventus (Domenica ore 20.45)

DZEKO OUT, NAINGGOLAN RECUPERATO, KO MARCHISIO

Spalletti alle prese con l'infortunio di Dzeko: Perotti falso nove con Salah ed El Shaarawy ai lati, mentre Nainggolan ci proverà fino all’ultimo: oggi si é allenato regolarmente. Nella Juventus qualche piccolo cambio: Khedira non recupera, ko per un guaio muscolare Marchisio; riposo per Dani Alves e Alex Sandro in vista della finale di Coppa Italia. Dentro Rincon.