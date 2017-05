Probabili formazioni della 37a giornata. Fantacalcio: squalificati, indisponibili, titolari

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Chievo – Roma (Sabato ore 18)

BIRSA TREQUARTISTA, RIENTRA DZEKO

Nel Chievo ritorna Birsa dalla squalifica: trequartista dietro a Inglese-Pellissier. Ancora fuori Dainelli ed Hetemaj. Nella Roma torna Dzeko dal 1’. El Shaarawy sorpassa Perotti. Ok Strootman.

Napoli – Fiorentina (Sabato ore 20.45)

PROBLEMI MUSCOLARI PER ALLAN, BADELJ IN RECUPERO

Sarri deve valutare solamente le condizioni di Allan, che si è fermato per un affaticamento muscolare. Se non ce la fa, gioca Zielinski. Nella Fiorentina, priva degli squalificati Borja Valero e Astori, dentro Gonzalo dietro e Badelj (ristabilito) in mediana. Ilicic possibile trequartista.

Empoli – Atalanta (Domenica ore 15)

MCHEDLIDZE SEMPRE OUT, CRISTANTE PIÙ DI KURTIC

Martusciello non recupera Mchedlidze e pare intenzionato a schierare Maccarone al posto di Pucciarelli. Qualche chance per Zajc, che è entrato benissimo contro il Cagliari. Nell’Atalanta solito modulo e classici interpreti. L’unica variazione potrebbe essere Cristante al posto di Kurtic.

Genoa – Torino (Domenica ore 15)

PANDEV E SIMEONE DALL’INIZIO, ZAPPACOSTA IN FORTE DUBBIO

Juric manderà in campo il miglior Genoa possibile. Rigoni dovrebbe spuntarla su Ntcham in mediana, mentre Palladino e Pandev affiancheranno Simeone davanti. Pinilla comincia in panchina. Nel Torino contusione alla mandibola per Zappacosta, che è a rischio forfait. Torna Acquah in mezzo. Ljaijc e Iago Falque, acciaccati, saranno comunque del match.

Juventus - Crotone (Domenica ore 15)

DA VALUTARE MANDZUKIC, NALINI A SINISTRA

Allegri aspetterà all’ultimo per decidere gli 11 titolari. Qualche variazione rispetto alla finale di Coppa Italia verrà apportata. Mandzukic, che ha subito una ferita alla testa, rimane in dubbio. Dietro Benatia scalpita. Nel Crotone Nalini confermato a sinistra. In attacco Trotta e Falcinelli.

Milan – Bologna (Domenica ore 15)

BACCA CON LAPADULA? DONADONI COL 4-2-3-1

Montella conferma il 3-5-2 visto a Bergamo. Deulofeu e Vangioni gli esterni, Pasalic e Bertolacci mezz’ali e Montolivo in regia. Davanti possibile coppia Bacca-Lapadula. Nel Bologna ancora 4-2-3-1 con Krejci, Di Francesco e Verdi alle spalle di Destro (che si è allenato in palestra, ma pare ampiamente recuperabile).

Sassuolo – Cagliari (Domenica ore 15)

IEMMELLO GUIDA L’ATTACCO, RASTELLI NON CAMBIA

Di Francesco lancia il tridente Berardi-Iemmello-Politano. Sensi in regia, Biondini mezz’ala. Nel Cagliari stesso 4-2-3-1 che ha battuto l’Empoli. Insieme dunque dall’inizio Joao Pedro, Farias, Sau e Borriello.

Udinese – Sampdoria (Domenica ore 15)

PERICA E WIDMER OUT, MURIEL TITOLARE

Widmer e Perica non si sono allenati e sono a forte rischio. Thereau davanti e Heurteaux difensore. Balic ancora in regia. Nella Sampdoria squalificato Regini: c’è Pavlovic a sinistra. Muriel torna titolare e dovrebbe essere Schick ad accomodarsi in panchina.

Lazio - Inter (Domenica ore 20.45)

PAROLO KO, ICARDI NON RECUPERA

Parolo, infortunatosi nella finale di Coppa Italia, non ci sarà- Inzaghi verso un 4-3-3 con Anderson e Keita a sostegno di Immobile. Nell’Inter out Miranda e Icardi: Medel gioca dietro, Eder davanti.

Pescara – Palermo (Lunedí ore 20.45)

GILARDINO A DISPOSIZIONE, NESTOROVSKI DAVANTI

Zeman schiera il consueto 4-3-3, con Caprari e Mitrita a supporto di Bahebeck. Gilardino, ormai ristabilito, giocherà uno spezzone di gara. Palermo con Diamanti e Sallai in appoggio a Nestorovski.