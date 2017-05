Probabili formazioni della 38a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Probabili formazioni della 38a giornata: Audero in porta nella Juve, Napoli senza Allan

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

ATALANTA-CHIEVO (Sabato ore 18)

ATALANTA AL GRAN COMPLETO, CHIEVO IN EMERGENZA

Gasperini schiera il 3-5-2 titolare. Unica variazione Gollini in porta per l’indisponibilità di Berisha. Nel Chievo fuori Castro e Radovanovic per squalifica, Meggiorini, Gamberini, Dainelli, Hetemaj, Rigoni per infortunio. Emergenza totale: dietro Spolli con Cesar, in mezzo Izco.

BOLOGNA-JUVENTUS (Sabato ore 18)

MASINA IN GRUPPO, ALLEGRI NON RISPARMIA TUTTI I BIG

Donadoni ritrova in gruppo Masina e Nagy, ma nessuno dei due giocherà titolare. Confermato il trio Verdi-Destro-Krejci, vista l’assenza di Di Francesco. Nella Juventus niente turnover esagerato: davanti i soliti quattro, in mezzo rientra Khedira, dietro Lichtsteiner e Asamoah terzini. In porta Audero.

CAGLIARI-MILAN (Domenica ore 15)

FARIAS DAL 1’, ROMAGNOLI KO

Rastelli senza gli squalificati Bruno Alves, Sau, Isla: dentro Salamon, Farias e Padoin. Joao Pedro trequartista, Faragò in mediana. Nel Milan ko Romagnoli: difesa a tre con Gomez, Zapata e Paletta. Lapadula titolare.

ROMA-GENOA (Domenica ore 18)

EL SHAARAWY CONFERMATISSIMO, TOTTI IN PANCHINA, SIMEONE IN DUBBIO

Spalletti schiera la Roma migliore per provare a confermare il secondo posto. Nonostante l’ultima il giallorosso, Totti parte dalla panchina. Genoa con il dubbio Simeone, che si è allenato a parte anche questa settimana, Possibile coppia offensiva Pandev-Pinilla.

SAMPDORIA-NAPOLI (Domenica ore 18)

QUAGLIARELLA OK, ALLAN NON RECUPERA

Giampaolo ritrova Quagliarella e lo lancia in coppia con Schick, vista la squalifica di Muriel. Bruno Fernandes trequartista. Nel Napoli ancora fuori Allan. Favorito Zielinski su Rog.

CROTONE-LAZIO (Domenica ore 20.45)

TROTTA CE LA FA, LAZIO RIMANEGGIATA

Nicola ritrova Trotta e lo schiera in coppia con Falcinelli. Resta fuori Tonev. Nella Lazio, priva di Hoedt, Keita, Lulic, Lukaku, Marchetti, Parolo, giocano Bastos, Murgia, Patric. Davanti Anderson appoggia Immobile.

FIORENTINA-PESCARA (Domenica ore 20.45)

RODRIGUEZ ALLA GARA DI ADDIO, BAHEBECK

Nella Viola Kalinic prima punta, favorito su Babacar. Rodriguez e Borja Valero titolari. Bernardeschi anche. Nel Pescara Zeman continua col suo 4-3-3. Bahebeck punta centrale, con Muric e Caprari ai lati.

INTER-UDINESE (Domenica ore 20.45)

MIRANDA IN RECUPERO, JANKTO AVANZATO

Vecchi ritrova Miranda dietro. Out Icardi e Murillo. Medeo fa coppia con Gagliardini in mediana. Possibile tribuna per i “ribelli” Gabigol e Joao Mario. Nell’Udinese, Jankto avanzato al posto di De Paul. Dietro Angella.

PALERMO-EMPOLI (Domenica ore 20.45)

DIAMANTI TITOLARE, ZAJC TREQUARTISTA

Bortoluzzi conferma il Palermo delle ultime giornate. Diamanti appoggia Nestorovski davanti. Nell’Empoli, privo di El Kaddouri, gioca Zajc trequartista, dietro a Thiam e Pucciarelli.

TORINO-SASSUOLO (Domenica ore 20.45)

ITURBE PER LJAJIC, IEMMELLO PRIMA PUNTA

Mihajlovic continua col 4-2-3-1, con Iturbe al posto di Ljajic squalificato. Carlao dietro. Nel Sassuolo Berardi con Politano e Iemmello. Magnanelli confermato in regia.