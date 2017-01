Puggioni e Skorupski sugli scudi. Samp-Empoli: reti bianche con emozioni

Match vibrante al Luigi Ferraris di Genova. Samp ed Empoli si sono affrontate a viso aperto nel corso di una gara interessante, alla quale è mancato solo il gol. Le due squadre hanno giocato su ritmi davvero elevati durante la prima frazione, cercando di colpirsi a vicenda con ripartenze veloci. La squadra di Martusciello ha fallito un rigore alla mezzora: il georgiano Mchedlidze (che si era conquistato il penalty) non è riuscito a superare un ottimo Puggioni dagli undici metri. La manovra della Samp è parsa più continua e ragionata e i blucerchiati hanno creato almeno due evidenti occasioni da gol, trovando sulla loro strada uno strepitoso Skorupski. Per questo motivo, nonostante il rigore fallito, l’Empoli può comunque rallegrarsi per un punto prezioso, conquistato su un campo difficile. Ma vediamo nel dettaglio quello che è accaduto a Marassi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Empoli parte in modo aggressivo, pressando alto, con l’intento di chiudere la squadra di Giampaolo nella propria metacampo. Al 5’, però, è Muriel ad avere sul piede la prima occasione della gara. Il colombiano entra in area, servito da un preciso lancio dalle retrovie ma non riesce a concludere subito a rete. L’attaccante si defila troppo e la difesa di Martusciello riesce a disinnescare il suo tiro. I ritmi sono alti e la squadra blucerchiata prova a salire di tono: al 10’ Schick ci prova di sinistro ma trova una deviazione che frutta un corner. Due minuti più tardi ci prova da fuori area Marilungo ma la sua insidiosa conclusione viene deviata in angolo da Palombo. Al 21’ Muriel va davvero vicinissimo a regalare il vantaggio ai liguri: il colombiano si avventa in scivolata, a pochi passi da Skorupski, su uno splendido cross di Praet ma mette il pallone a lato da posizione assolutamente invitante. Il momento più importante del primo tempo arriva però al minuto numero 29. Palombo stende in area Mchedlidze, Celi fischia il penaly e ammonisce il difensore della Samp (che probabilmente meritava il rosso). Lo stesso georgiano si presenta sul dischetto ma Puggioni compie un grande intervento e il risultato rimane in parità. Poco dopo potrebbero passare i blucerchiati: al 37’Skorupski si supera su un colpo di testa ravvicinato di Alvarez, allontanando il pericolo con il piede. Finisce così il primo tempo: 0-0 ma tante emozioni al Ferraris.

Come presumibile, nella seconda frazione i ritmi si abbassano. L’Empoli parte meglio ma non riesce a pungere. La Samp esce alla distanza e diventa pericolosissima durante il quarto d’ora finale. Al 75’ Muriel prova una conclusione da fuori area che finisce a lato e fa correre un brivido lungo la schiena di Skorupski. Tre minuti più tardi il portiere polacco è davvero miracoloso sulla conclusione ravvicinata dello stesso attaccante colombiano: il pallone rischia comunque di finire in rete ma Laurini è bravissimo a spazzare via la sfera nei pressi della linea di porta. Le emozioni finiscono qui: un punto a testa che sembra servire più all’Empoli che alla Samp.

LA STATISTICA CHIAVE

9: Lukasz Skorupski ha tenuto la sua porta inviolata in ben 9 occasioni in questa stagione. Si tratta di un record nella Serie A 2016/17. Il portiere polacco si conferma il vero punto di forza della squadra empolese, anche oggi decisivo su Alvarez e Muriel.

IL MIGLIORE IN CAMPO

SKORUPSKI: Divide la palma di migliore in campo con Puggioni e Laurini. Viene però impegnato maggiormente rispetto al collega blucerchiato, autore di un grande intervento sul rigore. Si conferma un portiere di grande affidabilità, capace di interventi decisivi nei momenti più delicati della gara. La nota più lieta della stagione dell’Empoli. Sicurezza.

IL PEGGIORE IN CAMPO

SAPONARA: Che fine ha fatto il giocatore che durante la scorsa stagione, aveva deliziato tutti con i suoi spunti e le sue giocate sapienti? Sbaglia spesso l’ultimo passaggio e non riesce mai a diventare il valore aggiunto di questa squadra. Opaco.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Palombo, Skriniar, Regini; Linetty, Torreira, Praet (68’Bruno Fernandes); Alvarez (81’ Djuricic); Muriel (85’Quagliarella), Schick. All.:Giampaolo

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic (56’Costa), Pasqual; Krunic (90’Tello), Diousse, Croce; Saponara; Marilungo (65’Pucciarelli), Mchedlidze. All.:Martusciello

Arbitro: Domenico Celi, della sezione di Bari

Ammoniti: Palombo (S), Cosic (E), Pereira (S), Linetty (S), Dioussè (E), Mchedlidze (E)

Note: Puggioni para un rigore a Mchedlidze al 31’.