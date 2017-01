Quagliarella rinnova con la Sampdoria: accordo fino al 2019

Dopo alcuni giorni di voci e trattative, è arrivato il rinnovo di Fabio Quagliarella con la Sampdoria. L'attaccante classe '83 ha infatti prolungato il proprio contratto in essere fino al 2019.

Per Quagliarella, questa è la terza stagione in maglia doriana, maglia con cui ha collezionato 78 presenze, 21 reti e 5 assist (in tutte le competizioni).