Quando c'è Berardi è sempre... Domenico: poker del Sassuolo al Palermo

Quando c’è Berardi, per il Sassuolo è sempre… Domenico. E, dopo il roboante poker calato in faccia al Palermo (partito in vantaggio con Quaison), si capisce come l’assenza di Mimmo abbia pesato come un macigno sulla classifica degli emiliani, che oggi salgono a quota 21, allontanandosi dalla zona rossa. Il giovane fantasista nel mirino della Juventus rientra dall'infortunio e trascina i suoi con due assist d'autore per Ragusa e Matri, alla sua prima doppietta in neroverde. Una netta vittoria in rimonta su un Palermo sempre più terzultimo e sempre più in crisi: Corini è a un alito dall'esonero, ma dalle parti di Zamparini questa non è certo una notizia.

La cronaca

Palermo subito intraprendente: nemmeno due minuti, Nestorovski in girata, Lirola ci mette una pezza. Il terzino neroverde, però, sbaglia tutto su Nestorovski che si mette in proprio, supera anche Acerbi e con un tacco geniale manda in porta Quaison per il vantaggio del Palermo al 9'. La reazione del Sassuolo è puntuale ed esaustiva: al quarto d'ora sale in cattedra Berardi che verticalizza per Matri, implacabile davanti a Posavec con una sassata sotto la traversa; il sorpasso emiliano si completa al 24', quando Berardi, ancora lui, lancia Ragusa che si sbarazza di Vitiello e beffa il portiere rosanero con un morbido cucchiaio. Nella ripresa il Palermo sbanda: pasticcio in area tra Morganella e Gonzalez, ne approfitta Matri per siglare la sua prima doppietta in neroverde. All'83 Politiano, subentrato all'applauditissimo Berardi, cala il poker ufficiale su appoggio di Defrel.

Alessandro Matri Sassuolo Palermo 2017LaPresse

La statistica

Buon momento del Sassuolo, che non perde da 10 turni consecutivi (7 vittorie e 3 pareggi): si tratta della striscia di imbattibilità più lunga in Serie A.

Il migliore

Domenico BERARDI - Due assist d'autore: verticalizzazione per Matri, lancio lungo per Ragusa. Mimmo torna dall'infortunio più determinante che mai: con lui in campo il Sassuolo può risalire la classifica. Imprescindibile.

Il peggiore

Roberto VITIELLO - Lento e disorientato, non riesce a tenere il passo di Ragusa e gli spiana la strada verso la porta. Un errore, quello commesso sul 2-1 Sassuolo, che costa caro al 33enne difensore rosanero: Corini lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

Il tweet

Fantacalcisti, prendete nota: Matri è tornato!

Ragusa Matri Sassuolo Palermo 2017LaPresse

Il tabellino

Sassuolo-Palermo 4-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Aquilani, Ragusa; Berardi (77' Politano), Matri (82' Duncan), Ricci (65' Defrel). All. Di Francesco

Palermo (3-4-3): Posavec; Vitiello (46' Morganella), Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Henrique, Jajalo, Pezzella; Embalo (61' Diamanti), Quaison (78' Balogh), Nestorovski. All. Corini

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Reti: 8' Quaison (P), 15' Matri (S), 24' Ragusa (P), 66' Matri (S), 83' Politano (S)

Ammoniti: Quasion (P), Mazzitelli (S), Lirola (S), Goldaniga (P)

Espulsi: nessuno