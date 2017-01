Quando chiude il Calciomercato? Ecco tutte le deadline...

La chiusura del Calciomercato è ormai alle porte e mancano solo pochissime ore per concludere le trattative imbastite dall'inizio del mese. In Italia ci sarà tempo fino alle 23:00 di Martedì 31 Gennaio, e dopo quell'orario si dovrà attendere qualche mese per riuscire ad acquistare nuovi giocatori per la stagione che verrà. Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli orari di chiusura del mercato in tutta Europa e non solo...

Germania (1. Bundesliga) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 18:00

Come sempre la Germania è la prima Nazione a chiudere la finestra di calciomercato. Le ultime operazioni sono attese per le 18:00, superata quell'ora si penserà - già - al calcio giocato.

Italia ( Serie A Tim ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:00*

Svizzera (Raiffeisen Super League) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:00

Segue a ruota l'Italia che chiude i cancelli un'ora prima della mezzanotte. Alle 23:00 appuntamento per le ultime ufficialità per quanto riguarda le operazioni in Serie A; stesso discorso anche per il campionato svizzero, anche se rimane una finestrella aperta solo per i trasferimenti 'interni' fino al 15 Febbraio.

Francia ( Ligue 1 Orange ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Francia ( Ligue 1 Orange ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Spagna ( Liga BBVA ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Inghilterra ( Barclays Premier League ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Paesi Bassi ( Eredivisie ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Belgio ( Jupiler Pro League ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Portogallo ( Liga NOS ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Scozia ( Ladbrokes Premiership ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

Grecia ( Souper Ligka Ellada ) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59
Turchia (Spor Toto Süper Lig) - Martedì 31 Gennaio 2017, ore 23:59

In Francia, in Spagna e in Inghilterra ci sarà circa un'ora in più per completare i trasferimenti, a patto che le ufficialità avvengano entro la mezzanotte; stesso discorso per il campionato olandese, belga, portoghese, scozzese, greco e turco. Chissà se in Premier League riusciranno a stare nei tempi, ci ricordiamo ancora alcune operazioni (vedi il passaggio di Falcao al Manchester United) concluse e ufficializzate in piena notte...

Messico ( Liga BBVA Bancomer ) - Mercoledì 1° Febbraio 2017

Messico ( Liga BBVA Bancomer ) - Mercoledì 1° Febbraio 2017

Australia ( Hyundai A-League ) - Mercoledì 1° Febbraio 2017

India ( Hero Indian Super League ) - Mercoledì 1° Febbraio 2017
Qatar (Qatar Stars League) - Mercoledì 1° Febbraio 2017

Qualcuno vuole provare nuove esperienze? Seguire le orme di Del Piero in Australia, quelle di Gignac in Messico o andare da Materazzi e Zambrotta in India? Da quelle parti il mercato chiuderà il 1° Febbraio.

Emirati Arabi Uniti ( UAE Arabian Gulf League ) - Mercoledì 15 Febbraio 2017

Emirati Arabi Uniti ( UAE Arabian Gulf League ) - Mercoledì 15 Febbraio 2017

Argentina ( Primera División ) - Martedì 21 Febbraio 2017

Russia ( Rosgosstrakh Russian Football Championship ) - Venerdì 24 Febbraio 2017, ore 23:59

) - Domenica 26 Febbraio 2017 Brasile (Campionati statali) - Martedì 4 Aprile 2017

Dall'Argentina al Brasile, passando per la Russia. Ecco la chiusura del mercato degli altri campionati nel mondo, ovviamente con date e periodi differenti a seguito dei rispettivi calendari. Occhio alla Cina che quindi non si ferma: fino a Domenica 26 Febbraio un club cinese potrà mettere ancora a segno diversi colpi dall'Europa e non solo...

La top 5 degli acquisti più costosi in Cina:

Giocatore Da / A Costo* Emboaba Oscar dal Chelsea al Shanghai SIPG (2017) 60 milioni Givanildo Hulk dallo Zenit al Shanghai SIPG (2016) 55,8 milioni Alex Teixeira dallo Shakhtar Donetsk al Jiangsu Suning (2016) 50 milioni Jackson Martínez dall'Atlético Madrid al Guangzhou Evergrande (2016) 42 milioni Santos Ramires dal Chelsea al Jiangsu Suning (2016) 28 milioni

* dati transfermarkt

Primary Transfer Window Major League Soccer (MLS) - dal 14 febbraio all'8 maggio 2017

Passiamo, infine, al campionato di MLS. In questo 2017 saranno aperte due finestre di mercato, la prima dal 14 Febbraio all'8 Maggio dove potranno essere acquistati anche giocatori provenienti dai campionati europei o sudamericani, poi si dovrà aspettare la seconda finestra aperta solamente dal 10 di Luglio.

Altri ingaggi, al di fuori di queste finestre di mercato, potranno essere annunciati solo dopo aver ricevuto l’International Transfer Certificate (ITC) in uno dei due periodi. Senza di esso, i giocatori acquistati non potranno partecipare a gare di MLS, ma solo ad amichevoli di preseason. Tutte le operazioni che non riguarderanno direttamente i giocatori (trade di scelte al Draft, spot nei roster o scambio di soldi) potranno, invece, continuare senza limiti temporali. Sempre aperto, però, il mercato in uscita: i club di MLS, anche al di fuori delle due finestre di mercato, potranno vendere o cedere in prestito i propri giocatori a club NON appartenenti alla MLS.

Il mercato degli svincolati*

Il termine massimo per tesserare giocatori attualmente svincolati è fissato per martedì 28 Febbraio, per tutti quei calciatori che sono senza contratto dal 1° luglio 2016. Per i giocatori, invece, svincolati da un periodo antecedente al 30 Giugno 2016, il termine massimo per un nuovo tesseramento è fissato per venerdì 31 marzo.

Ma perché ogni campionato ha un suo orario di chiusura del mercato? Ogni Lega calcio può decidere infatti un orario diverso, o estendere la propria finestra di mercato - per i trasferimenti interni - in base agli accordi presi preventivamente con la FIFA.

**Per le ore che si vedono nello specchietto, si intende ore italiane...