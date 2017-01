Raiola, altro colpo a segno: El Kaddouri lascia Napoli e va all'Empoli fino al 2021

Sembrava essere tutto fatto per il suo passaggio al Trabzonspor, alla fine El Kaddouri ha fatto retromarcia ed ha firmato invece - a titolo definitivo - all’Empoli. Decisiva da una parte la mediazione di Sarri che ha garantito in favore della squadra (e società) toscana, dall’altra è stata invece determinante la certezza di restare fuori rosa fino alla fine della stagione con la consapevolezza di non poter essere neanche tesserato.

El Kaddouri firma fino a giugno 2021 con l’Empoli dove andrà a sostituire Saponara, partito in direzione Fiorentina. Il Napoli percepirà subito 1,2 milioni per il cartellino del classe ’87 più eventuali bonus che possono arrivare fino a 4 milioni durante la durata del contratto.

Altra operazione portata a termine da parte di Mino Raiola, agente del marocchino, che per questo passaggio all’Empoli gli verrà riconosciuta una percentuale del 30% sull’importo di 1,2 milioni. Il Napoli è un passo, ormai, dal chiudere il proprio mercato dopo aver ceduto in prestito (biennale) Gnahoré al Perugia oltre a definire la cessione di Gabbiadini al Southampton.