Raiola: "Assurdo criticare Donnarumma. Prima di rinnovare vogliamo conoscere che piani ha il Milan"

A Milano per definire il futuro di Omar El Kaddouri (che lascia il Napoli per trasferirsi all'Empoli) e di Ricardo Kishna, approdato in prestito con diritto di riscatto al Lille, Mino Raiola ha avuto modo anche di tornare sul futuro di uno degli assistiti più importanti della sua scuderia: Gigio Donnarumma, recentemente finito nel mirino della critica per qualche prestazione non proprio scintillante dopo il successo in Supercoppa e il cui futuro al Milan è tutto da decifrare…

" Trovo incredibili le critiche che ho letto e sentito nei confronti di Donnarumma. Lui sta facendo il suo percorso e lo sta facendo bene. Il pubblico che paga il biglietto ha diritto di criticare ma certi giudizi li trovo assurdi. Il suo futuro? E’ giusto che Donnarumma sappia che Milan sarà. Il ragazzo non sta andando in scadenza adesso, non è ancora successo niente. Ci sono drammi che non esistono. Il contratto di Gigio scade come quello di Buffon? Non ho fatto io quello di Gigi, noi guardiamo a noi stessi. Il Milan è un club importante e sa gestire bene una situazione come questa. Se piace alla Juve? Chiedete a Marotta, Paratici e Nedved. Quale può essere il prezzo? L’ho già detto, Gigio vale come un Modigliani, che è uno degli artisti più importanti d’Italia. Il prezzo, eventualmente, lo farà il Milan. "