Ramon Monchi è sbarcato nella Capitale: sarà il nuovo ds e stasera assisterà a Pescara-Roma

E’ iniziata oggi con la visita a Trigoria e il primo colloquio con Baldissoni, Gandini e i membri dello staff tecnico l’avventura di Ramon Monchi, il direttore sportivo del Siviglia dei miracoli, a Roma. Comunicati ancora non ce ne sono, però sul fatto che sarà lui l’uomo che avrà il compito di costruire una Roma più forte e in grado di competere per lo scudetto non ci sono più dubbi.

D’altronde è stata la stessa società giallorossa sul proprio account Facebook ad immortalare attorno alle 13.30 lo sbarco del dirigente spagnolo all’aeroporto di Fiumicino, accolto da Baldissoni e giunto con un volo proveniente da Barcellona con una valigia di grandi dimensioni, che fa capire la voglia di stabilirsi da subito nella capitale e lavorare al meglio per risolvere i tanti nodi della società giallorossa.

Dai rinnovi di De Rossi e Totti, al futuro di Strootman, Nainggolan e Manolas fino al destino di Spalletti: Monchi avrà l’agenda piena ed ha intenzione di non perdere tempo: staserà sarà all’Adriatico per seguire dal vivo la sfida dei giallorossi a Pescara mentre già in settimana dovrebbe firmare il contratto triennale e presentato agli organi di stampa.