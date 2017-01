Ranocchia è dell'Hull City: i tifosi dell'Inter festeggiano sui social

Niente intoppi dell'ultimissima ora, niente problemi alle visite mediche. Tutto confermato: Andrea Ranocchia è un nuovo giocatore dell'Hull City, come confermato dallo stesso club inglese con un tweet e un comunicato ufficiale. L'esordio del centrale umbro con la sua nuova maglia, fanno sapere i Tigers, potrebbe avvenire già domani sera contro il Manchester United, in caso di arrivo del transfer internazionale.

Come noto, Ranocchia è stato ceduto dall'Inter non a titolo definitivo, ma in prestito secco fino al termine della stagione. Il secondo in pochi mesi, dopo quello alla Sampdoria della seconda parte del campionato 2015/16. Ma tanto è bastato per riaccendere l'entusiasmo social del tifo nerazzurro, che mai ha amato l'ex genoano e mai gli ha perdonato le costanti lacune difensive mostrate dal suo arrivo (gennaio 2011) a oggi. Vedere per credere i tweet ironici di tanti sostenitori, sollevati dalla chiusura dell'operazione.