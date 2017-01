Ranocchia ha detto sì: l'Inter lo cede in prestito secco all'Hull City

Dopo diverse trattative, fallite, l'Inter trova finalmente una sistemazione per Andrea Ranocchia che finirà in prestito in Premier League. Il classe '88 aveva fino ad ora rifiutato tutte le offerte: dallo Zenit al Sassuolo, dal West Ham United al Sunderland. Alla fine l'ex Bari si accaserà all'Hull City di Marco Silva, tecnico portoghese che conosce molto bene la dirigenza Suning e che ha avuto quindi il benestare per concludere positivamente questa trattativa.

Negli ultimi giorni anche il Tottenham aveva fatto un sondaggio per il difensore visto il duplice infortunio capitato a Vertonghen e Alderweireld, ma la trattativa non è mai stata imbastita visto le richieste dell'Inter per il giocatore.

Dopo Gabbiadini, quindi, anche Ranocchia si trasferisce in Inghilterra, anche se il suo passaggio non sarà definitivo. Il difensore di Assisi approderà ai tigers con la formula del prestito secco, prima di rientrare all'Inter a giugno (ha un contratto fino al 2019). In questa stagione il classe '88 ha collezionato 9 presenze tra campionato ed Europa League.