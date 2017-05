Re dei bomber in D col Savona primo rinforzo della Spal per la Serie A, la favola di Jacopo Murano

Lo scorso anno di questi tempi il Crotone iniziava a costruire la squadra della Serie A, sapendo che non avrebbe potuto più contare sul proprio condottiero Ivan Juric e avendo bene in mente che per inseguire la prima salvezza in massima serie sarebbe servita gente affamata e pronta a lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di campionato per una salvezza, certamente proibitiva, ma non impossibile da agguantare. Il primo acquisto per la Serie A messo a segno dal ds Beppe Ursino, uno dei più sottovalutati ed astuti scopritori di talenti e dirigenti del nostro calcio, fu Andrea Nalini: esterno d’attacco classe ’90, reduce da una sfortunata esperienza alla Salernitana, che fino al 2013 militava in Serie D dividendosi fra i turni nel magazzino di un'azienda che produce wurstel e gli allenamenti e le partite con la Virtus Verona. Proprio l’ex magazziniere e saldatore nella decisiva sfida contro la Lazio è stato l’uomo dei sogni della miracolosa salvezza del Crotone: firmando la prima doppietta in Serie A e trascinando con le sue accelerazioni e la sua grinta la squadra all’agognato 17esimo posto.

1000 km più a nord di Crotone, a Ferrara per la precisione il 38enne direttore sportivo della neopromossa Spal Davide Vagnati, l’architetto della doppia promozione della gloriosa squadra emiliana dalla Lega Pro alla Serie A in due stagioni, come primo acquisto per la massima serie ha scelto di puntare su un nome semisconosciuto al grande pubblico, il 27enne Jacopo Murano, attaccante reduce da una brillante annata a Savona in Serie D (27 gol in 36 presenze, miglior cannoniere dei 9 gironi della quarta serie) e che nelle ultime quattro annate fra Eccellenza e Serie D ha realizzato quasi 90 gol in oltre 130 presenze. Una mossa che può sorprendere tanti ma che non può stupire chi conosce veramente come lavora il dirigente della Spal, uno che ogni anno si macina almeno 60.000 km su e giù per l’Italia per visionare il maggior numero di giocatori e scoprire giovani talenti sui campi polverosi della terza serie e della Serie D. E’ in questo modo che Vagnati ha scoperto Lazzari, Finotto, Mora ed altri preziosi elementi che, plasmati da Semplici, hanno riportato la Spal in Serie A dopo 49 anni.

Per questo motivo Murano non è una scommessa ma bensì un ragazzo che meritava una chance nel grande calcio e che farà di tutto per giocarsi al meglio questa occasione: “Ho saputo dell’interesse della Spal nei miei confronti, circa due settimane fa mentre insieme ai compagni del Savona si stava preparando la semifinale playoff con la Massese, Vagnati ha chiesto informazioni sulle mie condizioni e sulla mia posizione al mio agente Carlo Volpi. Non appena sono venuto a conoscenza di questa opportunità, sono stato elettrizzato e in pochi giorni sono andato a Ferrara a firmare il preliminare di contratto di due anni. E’ l’occasione che sognavo e che credevo non sarebbe mai arrivata. Per questo mi concederò ancora qualche giorno di riposo e poi inizierò a fare una preparazione personalizzata per presentarmi in ritiro il 7 luglio già in buona forma. Far parte della rosa non sarà facile, non è da escludere che possa anche andare in prestito in B o in C prima della fine della sessione di mercato. Io però ce la metterò tutta per restare a disposizione di mister Semplici e dimostrare che posso essere all’altezza anche di un palcoscenico importante come la Serie A”.

"E pensare che stavo per smettere…"

Originario di Vietri di Potenza ma cresciuto a Potenza, Murano (che è soprannominato il ‘Samurai’ perché da giovane quando portavo i capelli lunghi raccolti in un codino tutti sostenevano fossi uguale a un giapponese”) nell’estate di cinque anni fa aveva praticamente smesso di inseguire il sogno di fare il calciatore di professione: "Quando nell’estate del 2012 sono tornato a Taranto dal prestito a Montichiari, la società è fallita e il contratto triennale che avevo firmato tre anni prima era sparito. Mi accordai col Brindisi ma dopo neanche dieci giorni di preparazione mi ruppi il crociato. In quel momento ho seriamente pensato di smettere, ero tornato a Potenza e mi ero messo a dare una mano nel negozio di ottica che mio padre Giuseppe e mia mamma Michela possiedono e gestiscono. Avevo anche ripreso i libri in mano per conseguire il diploma e potermi aprire un negozio tutto mio”.

2017, Jacopo Murano. Savona, Credit Photo Enrico TestaOther Agency

Le prestazioni e i numeri di Murano, nel corso della stagione hanno portato tanti scout di club di B e Lega Pro sulle tribune del Bagicalupo ma la Spal è stata nettamente la squadra più convinta a prenderlo: “Nella mia breve esperienza fra i professionisti non ho mai giocato contro la Spal, però il mio primo gol fra i professionisti nel 2011 quando giocai sei mesi in prestito a San Marino lo segnai alla Giacomense: la società che nel 2013 ha ereditato il nome SPAL ed ha iniziato questa incredibile ascesa dalla Seconda Divisione Lega Pro alla Serie A… Ripensandoci ora, la Spal era un po' nel mio destino”. Ora Murano non vede l’ora di vestire la maglia a strisce biancazzurre e regalare gioie sul campo al suo nuovo pubblico: “Se mi dovessi descrivere ai miei nuovi tifosi, direi che la mia caratteristica migliore sono la velocità e l’attacco della profondità. Pur essendo alto 1,85 per 80 kg ho una bella progressione e sono lesto a liberarmi per battere a rete. Mi piace studiare tanto i grandi attaccanti del passato e del presente. L’idolo assoluto è Ronaldo “Il Fenomeno” mentre ora l’attaccante che mi entusiasma di più è Higuain. Se penso che il prossimo anno potrei sfidare lui e ritrovarmi a San Siro contro il mio amato Milan mi viene la pelle d’oca…”. Sembra un sogno ma è tutto vero. Anche se ora viene il difficile. Mostrare di meritarsi la chiamata ed essere all’altezza del calcio che conta. In bocca al lupo, Jacopo!