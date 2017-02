Regione Lazio, bocciato il nuovo stadio della Roma: "Parere negativo"

Il Comune di Roma ha detto "no" al progetto del nuovo stadio dell'AS Roma nella zona di Tor di Valle: lo si apprende da un comunicato ufficiale della Regione Lazio, consultabile sul sito web. "Il parere di Roma capitale è non favorevole". In seguito vengono elencati tutti gli aspetti generali del progetto che secondo il Comune non sono idonei...Almeno alle attuali condizioni.

Sicurezza stradale

"Sono state rilevate numerose situazioni (ne sono elencate 6, ndr) in cui non possono ritenersi garantite le condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla circolazione stradale sia veicolare che pedonale."

Idraulica

"L’attuale classificazione dell’area, che comprende zone a rischio, determina la non compatibilità, ai fini della variante urbanistica, con le condizioni di pericolosità idraulica dell’area."

Nel capitolo "carenza di funzionalità", il Comune riscontra problemi nella viabilità, nei parcheggi e nel trasporto pubblico, mentre la voce “carenza documentale e/o di contenuti” elenca tutti quegli atti “richiesti in modo reiterato” non ancora pervenuti.

" Le condizioni per il parere favorevole sono definite dalle modifiche-integrazioni progettuali necessarie a: assicurare adeguati livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale; assicurare livelli di servizio delle infrastrutture stradali; completare la documentazione progettuale con le elaborazioni mancanti; colmare le carenze di contenuti rilevate "

C'è dunque ancora speranza per la proprietà della Roma: in caso di correttivi adeguati, il progetto potrà essere avallato dal Comune. La Conferenza dei Servizi è stata prorogata fino al 3 marzo.

"Sul progetto definitivo dello stadio della Roma c'è la volontà ad andare avanti per analizzare il dossier. È stata chiesta proprio per questo motivo la proroga di trenta giorni della Conferenza dei Servizi". Così in una nota il Campidoglio. "Riserve sono state espresse sui livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale nella consapevolezza che ci sono trenta giorni per intervenire. C'è una lista di temi da affrontare nel periodo di sospensione; ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura", conclude la nota.

