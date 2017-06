Ricardo Rodriguez, Milan: scheda e segreti del giocatore

"Sono felice di essere qui, forza Milan". Queste le prime parole da rossonero di Ricardo Rodriguez, terzo colpo estivo della premiata ditta Fassone-Mirabelli dopo Musacchio e Kessié. Lo svizzero arriva dal Wolfsburg ed è uno dei migliori prospetti nel ruolo a livello internazionale.

Dati anagrafici

Nato : 25 agosto 1992 a Zurigo (24 anni)

: 25 agosto 1992 a Zurigo (24 anni) Ruolo: terzino

terzino Piede preferito: sinistro

sinistro Nazionale: Svizzera (40 presenze)

Ricardo RodriguezPA Sport

Statistiche: difensore col vizio del gol

Dal suo esordio in Bundesliga (gennaio 2012), Rodriguez ha fornito 24 assist vincenti: più di ogni altro difensore. In totale, il laterale sinistro ha preso parte a 39 reti del Wolfsburg in Bundesliga (15 gol e 24 assist), altro record nel periodo in questione tra i difensori del campionato tedesco. Nell'ultima stagione qualche problema fisico lo ha frenato, ma è riuscito comunque a segnare due reti nel massimo campionato di Germania.

Squadra - Anni Presenze totali Reti Zurigo - 2009-2012 48 2 Wolfsburg - 2012-2017 184 22 ULTIMA STAGIONE - Wolfsburg 16/17 27 2

Valutazione economica: giusto prenderlo adesso

15 milioni più 3 di bonus: questa la cifra finale dell'operazione che lo ha portato al Milan. Una spesa accettabile, abbastanza conveniente anche considerando che la clausola inizialmente era di 22,5 milioni. Il contratto però scadeva nel giugno 2019 e quindi i tedeschi hanno abbassato leggermente le pretese. Firmerà un contratto di quattro anni.

Qualità: utile nei calci piazzati

Preziosissimo sui calci piazzati, visto che col mancino sa calciare in porta, ma è anche in grado di far piovere in aerea spioventi pericolosi su corner o calcio di punizione indiretto. Un esterno mancino di spinta, uno di quelli che al Milan mancavano da tanto tempo. Cross, gamba, piede educato. Quest'anno ha giocato anche centrale mancino nella difesa a tre.

Difetti: qualche amnesia difensiva

A volte si prende distrazioni non ammesse in fase difensiva. Come tanti esterni, ama sovrapporsi, adora andare al cross, ma non cura totalmente la fase difensiva. Meglio quando lo abbiamo visto all'opera con la Nazionale svizzera: non ha mai commesso gravi errori dietro.

Curiosità: cittadino del mondo

È svizzero, perché ha deciso di rappresentare la nazione in cui è nato, ma ha padre spagnolo e madre cilena. Con la Svizzera, tra l'altro, ha vinto il Mondiale Under 17 nel 2009. Anche i suoi fratelli Roberto e Francisco sono calciatori: il primo è attaccante nello Zurigo, il secondo ha giocato l’ultima stagione nell’Arminia Bielefeld, in prestito dal Wolfsburg.

Video: il meglio di Ricardo Rodriguez

In questo video c'è veramente tutto il giocatore: il gol su rigore, Il cross-assist e il gran gol con tiro al volo, ma anche l'errore difensivo che porta al 1-1. È dell'inizio di campionato 2014-15.