Rick Karsdorp, Roma: scheda e segreti del giocatore

La Roma del direttore sportivo Monchi è vicina, molto vicina all'aquisto di Rick Karsdorp. Il terzino destro di proprietà del Feyenoord, recentemente campione d'Olanda, è un classe 1995 con un grande potenziale ed una storia tattica particolare alle spalle. L'accordo con il giocatore c'è, quello tra le due società ancora manca: intanto qui potete trovare una scheda con le sue particolarità ed i suoi punti di forza.

Dati anagrafici

Nato: 11 febbraio 1995

Ruolo: terzino destro

Piede preferito: destro

Nazionalità: olandese (3 presenze)

Statistiche

Il piede da centrocampista gli permette di essere un pregevole uomo assist: nella sua seconda stagione in Eredivisie (2915/2016) ha totalizzato 10 assist in 29 presenze, in quella appena conclusa – coincisa con la vittoria del titolo dopo 18 anni - è sceso in campo in 30 occasioni segnando una rete e mettendo insieme altri 4 assist.

Stagione Presenze Gol/assist Feyenood 2016/2017 40 1/7 Feyenood 2016/2017 35 0/10 Feyenood 2016/2017 25 0/2

Valutazione economica

La richiesta del Feyenoord si aggira sui 15 milioni, l'affare potrebbe chiudersi attorno ai 12. Non un bagno di sangue per la Roma, dunque, che sembra comunque intenzionata a non svenarsi sul mercato quest’anno.

Qualità

Karsdorp è alto 182 centimetri per 80 kg di peso, nasce inizialmente come centrocampista centrale o addirittura trequartista, prima che Giovanni van Bronckhorst, suo allenatore al Feyenoord, ebbe l’intuizione di arretrare il classe 1995 nel ruolo di terzino destro, con risultati stupefacenti. Le caratteristiche del giocatore sono così state esaltate allla perfezione: rapidità ed accelerazione, ma anche una resistenza invidiabile sui novanta minuti, da maratoneta. Inoltre, il passato da centrocampista gli ha permesso di usufruire di una tecnica invidiabile che gli permette di confezionare cross di rara qualità, che spesso si trasformano in assist decisivi.

Difetti

Da buon olandese, quando si tratta di fase difensiva capita che lasci un po’ a desiderare. L’arretramento a terzino destro lo ha chiaramente costretto a riadattare un po’ i suoi movimenti in retroguardia: non ci sono dei limiti strutturali, semplicemente si tratta di una lunga e naturale fase di acclimatamento al ruolo. Impegno e concentrazione non mancano, la parabola sotto questo aspetto è sicuramente ascendente.

Curiosità

Ha una smodata passione per i tatuaggi: petto e braccia sono praticamente coperti per intero. In più, sulla coscia, ha scelto di farsi disegnare il volto del padre.

Video