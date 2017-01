Riecco Cerci: sempre più vicino l'arrivo al Bologna

Si sta finalmente delineando il passaggio di Alessio Cerci dall’Atletico Madrid al Bologna. I rossoblu di Donadoni spingono per l’esterno già da molti giorni, dopo aver visto sfumata la possibilità di averlo in rosa questa estate. Cerci aveva promesso un suo ritorno in Italia ed ora si sta avvicinando a grandi passi. Il giocatore vuole ripagare la fiducia datagli nella finestra di mercato estiva da Saputo ed è pronto a vestire rossoblù.

Per il gioco di Donadoni Cerci è fondamentale: un esterno con esperienza, velocità e tatticità può dare più lustro ad un attacco già solido, che, però, con l’infortunio di Verdi, titolarissimo nelle prime giornate, ha perso smalto proprio sulla corsia d’attacco.

Ecco, allora, che il Bologna starebbe cercando in tutti i modi di convincere i Colchoneros a lasciar partire il giocatore in prestito gratuito con obbligo di riscatto legato ad un certo numero di presenze . L’Atletico Madrid preferirebbe monetizzare e subito, visto il costo del cartellino (19 mln bonus compresi), ma vogliono liberarsi, nonostante tutto, di un giocatore in esubero.