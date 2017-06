Rigori: dal Nino di De Gregori al cucchiaio di Kean, da che parte state?

Difendo il «ridicolo» cucchiaio con cui Moise Kean ha consegnato al portiere della Fiorentina il peggior rigore della sua acerba carriera, firmando la ritirata della Juventus dal campionato Primavera. E non il Moise Kean che, entrato al 79’ al posto di Paulo Dybala, al 94’ realizzò il gol della vittoria a Bologna. In mischia, con una sgrullatina che eccitò i topi d’archivio e i cacciatori di titoli: era l’ultima di campionato, un’amichevole. Serviva una bollicina, almeno una. Fu trovata. Fu stappata.

Preferisco lo sgorbio calcolato al biglietto vincente di una lotteria.

Kean ha 17 anni e fa parte della scuderia di Mino Raiola, che dei mercanti è uno dei più capaci e più rapaci. In fin dei conti, il «Mo’, je faccio er cucchiaio» più celebre risale a Francesco Totti, che lo riservò addirittura all’Olanda nella semifinale dell’Europeo 2000.

Ancora oggi, quando ne parla, Dino Zoff, ct dell’epoca, scuote la testa e brontola. Totti fece gol e, di conseguenza, il paese gli si sdraiò ai piedi.

Kean ha sbagliato e allora, apriti cielo. Fedele al motto di François de La Rochefoucauld, secondo il quale «I vecchi amano dare buoni consigli per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi», mi faccio carico della temeraria arroganza di Kean, meno irrazionale del giro di roulette al casinò Dall’Ara. Con questo, puoi perdere la testa. Con quella, puoi ritrovarla. E non escludo neppure un nesso tra i due episodi.

Per Francesco De Gregori, non è da un calcio di rigore che si vede il coraggio dei Nino di leva o di turno. Non sono del tutto d’accordo. Il coraggio e la fantasia (della scelta, dell’angolo, della gittata) si giudicano anche da un banalissimo penalty. Il coraggio, soprattutto. La notte della finale di Coppa dei Campioni, con il Liverpool, Paulo Roberto Falcao non lo ebbe. E si «dimise» dalla lista. Proprio lui, l’ottavo re. E la Roma perse.

Anche Roberto Baggio, quando per la prima volta si presentò a Firenze da juventino, si astenne. Avanti popolo: molto si è ironizzato sulla haka di Simone Zaza e sul teatrino di Graziano Pellè alla riffa di Germania-Italia, Europei del 2016. Vero, sbagliarono entrambi. Certo, avrebbero pouto sbagliare con la sobrietà con cui sbagliò Matteo Darmian. Ma, nel dubbio, se fecero gli sbruffoni lo fecero di fronte a uno dei migliori portieri del mondo, Manuel Neuer, mica a un portierino alle prime armi.

Il cucchiaio nasce nel 1976, a Belgrado, nella finale europea tra Cecoslovacchia e Germania Ovest. Antonin Panenka lo usò per confondere Sepp Maier. Ci riuscì e i cechi diventarono campioni. E’ un’opzione che non lascia prigionieri: o irride il portiere o irride il tiratore, come nel caso di Kean. Anche se non erano cucchiai, Evaristo Beccalossi ne sbagliò addirittura due contro lo Slovan Bratislava. E Martin Palermo, tritolo argentino, arrivò a tre contro la Colombia. Un record. Però non si scansarono.

L’errore di Kean è la bussola per esplorare l’intricata foresta dei rigori. La pensate come De Gregori o come il sottoscritto?